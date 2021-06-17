Агрегаторы такси ответили на требование властей Москвы по водителям-иностранцам

«Мы соблюдаем все требования законодательства и не допускаем к выполнению заказам партнеров, которые не проходят по регламенту, в том числе, по опыту вождения. При этом мы находимся в постоянном контакте с МАДИ», — заявили в «Яндекс.Такси» в ответ на информацию о соответствующем требовании МАДИ.