Агрегаторы такси ответили на требование властей Москвы по водителям-иностранцам
«Яндекс.Такси» и «Ситимобил» соблюдают требования законодательства о допуске водителей к работе. Так агрегаторы прокомментировали «Ведомостям» сообщение дептранса Москвы о требовании Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) к сервисам перестать подключать водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения.
«Мы соблюдаем все требования законодательства и не допускаем к выполнению заказам партнеров, которые не проходят по регламенту, в том числе, по опыту вождения. При этом мы находимся в постоянном контакте с МАДИ», — заявили в «Яндекс.Такси» в ответ на информацию о соответствующем требовании МАДИ.
В сервисе отметили, что не допускают к работе тех водителей, которые не имеют российского, киргизского, белорусского и казахстанского водительского удостоверения, а также со стажем вождения менее трех лет.
Представитель «Ситимобил» сообщил «Ведомостям», что компания работает в рамках действующего законодательства. Также представитель сервиса отметил, что пока компания не получала требования от МАДИ. «Ждем уточнения, о каких водительских удостоверениях идет речь», — добавили в агрегаторе.
Ранее сегодня МАДИ потребовала от работающих в городе агрегаторов такси перестать подключать водителей с иностранными правами и без опыта вождения. Обосновывая эти требования, в МАДИ пояснили, что за этот год на дорогах Москвы выявили больше 1,7 тыс. подобных случаев, связанных с крупными сервисами. Каких конкретно, в сообщении не уточняется.
В МАДИ напомнили, что сейчас работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения, а также с водительскими правами стран, где русский язык является официальным (к таким относится Белоруссия).