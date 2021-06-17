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Агрегаторы такси ответили на требование властей Москвы по водителям-иностранцам

Ведомости

«Яндекс.Такси» и «Ситимобил» соблюдают требования законодательства о допуске водителей к работе. Так агрегаторы прокомментировали «Ведомостям» сообщение дептранса Москвы о требовании Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) к сервисам перестать подключать водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения.

«Мы соблюдаем все требования законодательства и не допускаем к выполнению заказам партнеров, которые не проходят по регламенту, в том числе, по опыту вождения. При этом мы находимся в постоянном контакте с МАДИ», — заявили в «Яндекс.Такси» в ответ на информацию о соответствующем требовании МАДИ.

В сервисе отметили, что не допускают к работе тех водителей, которые не имеют российского, киргизского, белорусского и казахстанского водительского удостоверения, а также со стажем вождения менее трех лет.

Представитель «Ситимобил» сообщил «Ведомостям», что компания работает в рамках действующего законодательства. Также представитель сервиса отметил, что пока компания не получала требования от МАДИ. «Ждем уточнения, о каких водительских удостоверениях идет речь», — добавили в агрегаторе.

Ранее сегодня МАДИ потребовала от работающих в городе агрегаторов такси перестать подключать водителей с иностранными правами и без опыта вождения. Обосновывая эти требования, в МАДИ пояснили, что за этот год на дорогах Москвы выявили больше 1,7 тыс. подобных случаев, связанных с крупными сервисами. Каких конкретно, в сообщении не уточняется.

В МАДИ напомнили, что сейчас работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения, а также с водительскими правами стран, где русский язык является официальным (к таким относится Белоруссия).

Ранее по теме: Власти Москвы потребовали от агрегаторов такси отключить водителей с иностранным правами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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