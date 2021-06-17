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Власти Москвы раскрыли условия эксперимента по созданию антиковидных зон в ресторанах

Ведомости

Московские рестораторы на встрече с мэром города Сергеем Собяниным предложили провести эксперимент по созданию зон, «свободных от COVID-19», в заведениях общественного питания. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы. 

Как отмечается в сообщении, по предложению рестораторов, такие зоны могли бы работать «при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста».

Ранее сегодня президент Союза торговых центров России, Белоруссии, Казахстана Булат Шакиров сообщил «Ведомостям», что организация предложила Собянину провести эксперимент по созданию антиковидных зон в торговых объектах и тот дал поручение рассмотреть такой вариант. Ранее он объяснял, что Союз предлагает создать на фудкортах посадочные места для людей, прошедших вакцинацию и со справками о наличии антител.

Ситуация с коронавирусом в Москве начала осложняться на прошлой неделе. По словам Собянина, «за считанные дни» число жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют COVID-19, выросло с 3000 до 7000. Более того, по предварительным данным, завтра этот показатель превысит 9000.

Мэр отмечал, что власти Москвы находятся «очень близко» к введению более жестких ограничений в городе из-за коронавируса. По его словам, за два дня в Москве заполняются порядка 600 коек для лечения пациентов от коронавируса, что соответствует коечной мощности больницы в Коммунарке. 

Накануне главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Такое же постановление выпустила главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и другие. Власти уже пригрозили не допускать до работы непривитых водителей автобусов и такси. «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett поддержали постановления властей Москвы и Московской области о необходимости обязательной вакцинации таксистов.

Ранее по теме: Коронавирусные ограничения в Москве продлятся минимум до 27 июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных