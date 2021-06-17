Власти Москвы раскрыли условия эксперимента по созданию антиковидных зон в ресторанах

Ранее сегодня президент Союза торговых центров России, Белоруссии, Казахстана Булат Шакиров сообщил «Ведомостям», что организация предложила Собянину провести эксперимент по созданию антиковидных зон в торговых объектах и тот дал поручение рассмотреть такой вариант. Ранее он объяснял, что Союз предлагает создать на фудкортах посадочные места для людей, прошедших вакцинацию и со справками о наличии антител.