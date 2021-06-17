Власти Москвы раскрыли условия эксперимента по созданию антиковидных зон в ресторанах
Московские рестораторы на встрече с мэром города Сергеем Собяниным предложили провести эксперимент по созданию зон, «свободных от COVID-19», в заведениях общественного питания. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается в сообщении, по предложению рестораторов, такие зоны могли бы работать «при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста».
Ранее сегодня президент Союза торговых центров России, Белоруссии, Казахстана Булат Шакиров сообщил «Ведомостям», что организация предложила Собянину провести эксперимент по созданию антиковидных зон в торговых объектах и тот дал поручение рассмотреть такой вариант. Ранее он объяснял, что Союз предлагает создать на фудкортах посадочные места для людей, прошедших вакцинацию и со справками о наличии антител.
Ситуация с коронавирусом в Москве начала осложняться на прошлой неделе. По словам Собянина, «за считанные дни» число жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют COVID-19, выросло с 3000 до 7000. Более того, по предварительным данным, завтра этот показатель превысит 9000.
Мэр отмечал, что власти Москвы находятся «очень близко» к введению более жестких ограничений в городе из-за коронавируса. По его словам, за два дня в Москве заполняются порядка 600 коек для лечения пациентов от коронавируса, что соответствует коечной мощности больницы в Коммунарке.
Накануне главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Такое же постановление выпустила главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и другие. Власти уже пригрозили не допускать до работы непривитых водителей автобусов и такси. «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett поддержали постановления властей Москвы и Московской области о необходимости обязательной вакцинации таксистов.