В Минпромторге заявили об отсутствии планов ввести QR-коды в торговле

«Нет, не обсуждает. Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — рассказал Евтухов. Он выразил надежду, что вводить QR-коды в непродуктовых магазинах не придется с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета.