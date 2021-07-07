В Минпромторге заявили об отсутствии планов ввести QR-коды в торговле
Минпромторг не обсуждает с ритейлерами введение посещения по QR-кодам по аналогии с кафе и ресторанами в Москве, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов газете «Известия».
«Нет, не обсуждает. Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — рассказал Евтухов. Он выразил надежду, что вводить QR-коды в непродуктовых магазинах не придется с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета.
С 28 июня власти Москвы ввели посещение кафе и ресторанов по QR-кодам. Получить код может человек, который сделал прививку от коронавируса, переболел им менее полугода назад или получил отрицательный ПЦР-тест. До 12 июля коды не нужны для посещения летних кафе и веранд.
29 июня руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Первого канала» допустил распространение системы QR-кодов на транспорт и магазины. РБК со ссылкой на источники в мэрии уточнял, что QR-коды могут быть введены в театрах и кинотеатрах.