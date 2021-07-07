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В Минпромторге заявили об отсутствии планов ввести QR-коды в торговле

Ведомости

Минпромторг не обсуждает с ритейлерами введение посещения по QR-кодам по аналогии с кафе и ресторанами в Москве, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов газете «Известия».

«Нет, не обсуждает. Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — рассказал Евтухов. Он выразил надежду, что вводить QR-коды в непродуктовых магазинах не придется с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета.

С 28 июня власти Москвы ввели посещение кафе и ресторанов по QR-кодам. Получить код может человек, который сделал прививку от коронавируса, переболел им менее полугода назад или получил отрицательный ПЦР-тест. До 12 июля коды не нужны для посещения летних кафе и веранд.

29 июня руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Первого канала» допустил распространение системы QR-кодов на транспорт и магазины. РБК со ссылкой на источники в мэрии уточнял, что QR-коды могут быть введены в театрах и кинотеатрах.

Ранее по теме: В мэрии Москвы допустили распространение системы QR-кодов на транспорт и магазины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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