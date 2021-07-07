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Johnson & Johnson заявила о готовности поставлять вакцину от COVID-19 в Россию

Ведомости

Компания Janssen, подразделение компании Johnson & Johnson и создатель вакцины от коронавируса, готова сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы поставлять свою вакцину в Россию и СНГ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы привержены обеспечению глобального доступа к нашей однокомпонентной вакцине-кандидату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией и не с целью получения прибыли. Мы будем работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поставить нашу однокомпонентную вакцину-кандидат от коронавируса на рынки России и СНГ после всех необходимых шагов, таких как местные клинические испытания и авторизация», — сказали в компании.

Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных компаний подали заявки для регистрации своих вакцин в России.

В компании Pfizer сообщили агентству, что пока рассматривают вопрос об обращении за регистрацией своей вакцины в России. Moderna на запрос не ответила. В России зарегистрированы четыре вакцины отечественного производства: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Вакцина от Johnson & Johnson однокомпонентная и требует одного укола, а не двух. Разработчики оценивали ее эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытаний. 

Ранее по теме: Иностранные производители вакцин подали заявки на регистрацию в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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