Johnson & Johnson заявила о готовности поставлять вакцину от COVID-19 в Россию
Компания Janssen, подразделение компании Johnson & Johnson и создатель вакцины от коронавируса, готова сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы поставлять свою вакцину в Россию и СНГ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Мы привержены обеспечению глобального доступа к нашей однокомпонентной вакцине-кандидату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией и не с целью получения прибыли. Мы будем работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поставить нашу однокомпонентную вакцину-кандидат от коронавируса на рынки России и СНГ после всех необходимых шагов, таких как местные клинические испытания и авторизация», — сказали в компании.
Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных компаний подали заявки для регистрации своих вакцин в России.
В компании Pfizer сообщили агентству, что пока рассматривают вопрос об обращении за регистрацией своей вакцины в России. Moderna на запрос не ответила. В России зарегистрированы четыре вакцины отечественного производства: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Вакцина от Johnson & Johnson однокомпонентная и требует одного укола, а не двух. Разработчики оценивали ее эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытаний.