Johnson & Johnson заявила о готовности поставлять вакцину от COVID-19 в Россию

В компании Pfizer сообщили агентству, что пока рассматривают вопрос об обращении за регистрацией своей вакцины в России. Moderna на запрос не ответила. В России зарегистрированы четыре вакцины отечественного производства: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Вакцина от Johnson & Johnson однокомпонентная и требует одного укола, а не двух. Разработчики оценивали ее эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытаний.