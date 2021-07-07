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«Победа» сообщила о возврате денег за отмененные в 2020 году рейсы

Ведомости

Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») вернул пассажирам почти 1 млрд руб. за отмененные в апреле — мае прошлого года рейсы, сообщила официальный представитель авиакомпании Елена Селиванова.

«Лоукостер "Победа" в июне 2021 г. вернул клиентам 985 млн руб. на банковские карты за отмененные в апреле — мае 2020 г. рейсы. Еще 1,5 млрд руб. клиенты "Победы" потратили в течение 2021 г. на авиаперелеты, воспользовавшись зачисленными средствами в личном кабинете на сайте pobeda.aero. Таким образом, "Победа" полностью выполнила свои обязательства перед клиентами всех рейсов, отмененных в связи с постановлением правительства РФ весной прошлого года», — сказала представитель.

В 2020 г. авиакомпания отменила все свои рейсы в период с 1 апреля по 31 мая.

«Победа» автоматически оформила полный возврат потраченных на отмененные перелеты средств в личные кабинеты клиентов на сайте авиакомпании. Сумма составила почти 2,5 млрд руб.: эти средства до 1 июня текущего года пассажиры могли потратить только на другие рейсы авиакомпании. После 1 июня авиаперевозчик вернул все неизрасходованные средства на банковские карты клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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