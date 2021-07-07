«Победа» сообщила о возврате денег за отмененные в 2020 году рейсы

«Лоукостер "Победа" в июне 2021 г. вернул клиентам 985 млн руб. на банковские карты за отмененные в апреле — мае 2020 г. рейсы. Еще 1,5 млрд руб. клиенты "Победы" потратили в течение 2021 г. на авиаперелеты, воспользовавшись зачисленными средствами в личном кабинете на сайте pobeda.aero. Таким образом, "Победа" полностью выполнила свои обязательства перед клиентами всех рейсов, отмененных в связи с постановлением правительства РФ весной прошлого года», — сказала представитель.