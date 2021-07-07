«Победа» сообщила о возврате денег за отмененные в 2020 году рейсы
Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») вернул пассажирам почти 1 млрд руб. за отмененные в апреле — мае прошлого года рейсы, сообщила официальный представитель авиакомпании Елена Селиванова.
«Лоукостер "Победа" в июне 2021 г. вернул клиентам 985 млн руб. на банковские карты за отмененные в апреле — мае 2020 г. рейсы. Еще 1,5 млрд руб. клиенты "Победы" потратили в течение 2021 г. на авиаперелеты, воспользовавшись зачисленными средствами в личном кабинете на сайте pobeda.aero. Таким образом, "Победа" полностью выполнила свои обязательства перед клиентами всех рейсов, отмененных в связи с постановлением правительства РФ весной прошлого года», — сказала представитель.
В 2020 г. авиакомпания отменила все свои рейсы в период с 1 апреля по 31 мая.
«Победа» автоматически оформила полный возврат потраченных на отмененные перелеты средств в личные кабинеты клиентов на сайте авиакомпании. Сумма составила почти 2,5 млрд руб.: эти средства до 1 июня текущего года пассажиры могли потратить только на другие рейсы авиакомпании. После 1 июня авиаперевозчик вернул все неизрасходованные средства на банковские карты клиентов.