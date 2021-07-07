Pfizer сообщила о рассмотрении вопроса регистрации своей вакцины в России
Американская компания Pfizer рассматривает вопрос о получении регистрации в России своей вакцины от коронавируса, сказал менеджер по внешним коммуникациям компании в России и Белоруссии Александр Чепинога, комментируя заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что ряд иностранных производителей подали документы на регистрацию своих вакцин в РФ.
«Компания Pfizer все еще рассматривает данный вопрос», — цитирует ТАСС менеджера компании.
Ранее агентству в пресс-службе компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson и создателем одноименной вакцины, заявили, что будут сотрудничать для выхода со своим препаратом от коронавируса на рынки России и других членов СНГ.
6 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных компаний подали заявки для регистрации своих вакцин в России. Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины отечественного производства: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».