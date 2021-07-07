Pfizer сообщила о рассмотрении вопроса регистрации своей вакцины в России

Американская компания Pfizer рассматривает вопрос о получении регистрации в России своей вакцины от коронавируса, сказал менеджер по внешним коммуникациям компании в России и Белоруссии Александр Чепинога, комментируя заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что ряд иностранных производителей подали документы на регистрацию своих вакцин в РФ.