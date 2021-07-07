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Pfizer сообщила о рассмотрении вопроса регистрации своей вакцины в России

Ведомости

Американская компания Pfizer рассматривает вопрос о получении регистрации в России своей вакцины от коронавируса, сказал менеджер по внешним коммуникациям компании в России и Белоруссии Александр Чепинога, комментируя заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что ряд иностранных производителей подали документы на регистрацию своих вакцин в РФ.

«Компания Pfizer все еще рассматривает данный вопрос», — цитирует ТАСС менеджера компании.

Ранее агентству в пресс-службе компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson и создателем одноименной вакцины, заявили, что будут сотрудничать для выхода со своим препаратом от коронавируса на рынки России и других членов СНГ.

6 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных компаний подали заявки для регистрации своих вакцин в России. Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины отечественного производства: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: Johnson & Johnson заявила о готовности поставлять вакцину от COVID-19 в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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