Ресторан Brooklyn pizza pie заподозрили в допуске посетителей без QR-кодов
Ресторан Brooklyn pizza pie могут оштрафовать или закрыть на 90 суток за несоблюдение требований по допуску в заведение только тех посетителей, у которых есть QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, факт перенесения COVID-19 в течение полугода или наличие сделанного не позже чем три дня назад отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.
«ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций города Москвы. — Прим. ред.) совместно с полицией в ходе ежедневных рейдов выявили, что заведение Brooklyn pizza pie по адресу Рублевское шоссе, д. 42, к. 1, обслуживало посетителей без предварительной поверки QR-кода. В ресторане находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды», — сказано в сообщении.
Уточняется, что штраф за данное нарушение может достигать 300 000 руб., а при причинении вреда здоровью человека — 1 млн руб. Кроме того, деятельность ресторана могут приостановить на срок до 90 суток.
С 28 июня заведения общепита Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Он предоставляется людям, которые сделали прививку от коронавируса и имеют соответствующий сертификат, получили отрицательный ПЦР-тест или переболели COVID-19 менее полугода назад. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.
Заведения, которые отказываются от соблюдения данных требований, могут работать только на доставку или навынос. Кроме того, согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, рестораны, кафе и прочие заведения общепита, соблюдающие выдвинутые условия по использованию QR-кодов для допуска посетителей в заведения, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Их размер составит 100% от затрат на эти цели в III квартале текущего года. Сами выплаты компании получат уже в IV квартале.