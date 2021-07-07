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Ресторан Brooklyn pizza pie заподозрили в допуске посетителей без QR-кодов

Ведомости

Ресторан Brooklyn pizza pie могут оштрафовать или закрыть на 90 суток за несоблюдение требований по допуску в заведение только тех посетителей, у которых есть QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, факт перенесения COVID-19 в течение полугода или наличие сделанного не позже чем три дня назад отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.

«ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций города Москвы. — Прим. ред.) совместно с полицией в ходе ежедневных рейдов выявили, что заведение Brooklyn pizza pie по адресу Рублевское шоссе, д. 42, к. 1, обслуживало посетителей без предварительной поверки QR-кода. В ресторане находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды», — сказано в сообщении.

Уточняется, что штраф за данное нарушение может достигать 300 000 руб., а при причинении вреда здоровью человека — 1 млн руб. Кроме того, деятельность ресторана могут приостановить на срок до 90 суток.

С 28 июня заведения общепита Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Он предоставляется людям, которые сделали прививку от коронавируса и имеют соответствующий сертификат, получили отрицательный ПЦР-тест или переболели COVID-19 менее полугода назад. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.

Заведения, которые отказываются от соблюдения данных требований, могут работать только на доставку или навынос. Кроме того, согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, рестораны, кафе и прочие заведения общепита, соблюдающие выдвинутые условия по использованию QR-кодов для допуска посетителей в заведения, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Их размер составит 100% от затрат на эти цели в III квартале текущего года. Сами выплаты компании получат уже в IV квартале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных