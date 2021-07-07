ФАС проверит крупные строительные компании и производителей стройматериалов

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым строительные материалы подорожали в России на 12,5% в первом полугодии 2021 г. в годовом выражении. При этом цены на стройматериалы в июне выросли на 6,75% по сравнению с маем и на 23,9% по сравнению с июнем 2020 г.