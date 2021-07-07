ФАС проверит крупные строительные компании и производителей стройматериалов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила своим территориальным органам проверить крупные строительные компании и производителей основных строительных материалов на фоне продолжающегося роста цен на стройматериалы. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованного в Telegram-канале.
«Причина проверок – продолжающееся повышение цен на рынке строительства и смежных рынках (бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция)», — пояснили в ведомстве.
Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым строительные материалы подорожали в России на 12,5% в первом полугодии 2021 г. в годовом выражении. При этом цены на стройматериалы в июне выросли на 6,75% по сравнению с маем и на 23,9% по сравнению с июнем 2020 г.
30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что правительство принимает необходимые решения для сдерживания цен на строительные товары. О проведении подобной работы заявлял также вице-премьер Марат Хуснуллин.
Резкого роста цен на стройматериалы в этом году не ожидается, заявил 6 июля на форуме «Иннопром-2021» в Екатеринбурге глава Минстроя Ирек Файзуллин. По словам Файзуллина, Минстрой проводит активную работу с другими ведомствами по вопросам ценообразования на строительные материалы. В частности, задействованы Минпромторг и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).