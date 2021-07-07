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ФАС проверит крупные строительные компании и производителей стройматериалов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила своим территориальным органам проверить крупные строительные компании и производителей основных строительных материалов на фоне продолжающегося роста цен на стройматериалы. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованного в Telegram-канале.

«Причина проверок – продолжающееся повышение цен на рынке строительства и смежных рынках (бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция)», — пояснили в ведомстве.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым строительные материалы подорожали в России на 12,5% в первом полугодии 2021 г. в годовом выражении. При этом цены на стройматериалы в июне выросли на 6,75% по сравнению с маем и на 23,9% по сравнению с июнем 2020 г.

30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что правительство принимает необходимые решения для сдерживания цен на строительные товары. О проведении подобной работы заявлял также вице-премьер Марат Хуснуллин.

Резкого роста цен на стройматериалы в этом году не ожидается, заявил 6 июля на форуме «Иннопром-2021» в Екатеринбурге глава Минстроя Ирек Файзуллин. По словам Файзуллина, Минстрой проводит активную работу с другими ведомствами по вопросам ценообразования на строительные материалы. В частности, задействованы Минпромторг и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных