Лукашенко вывел «Белоруснефть» из состава попавшего под санкции «Белнефтехима»

Новый документ предписывает исключить из указа 2006 г. пункт «производственное объединение находится в подчинении Белорусского государственного концерна по нефти и химии», а также положение о том, что гендиректор «Белоруснефти» назначается на должность и освобождается от должности председателем «Белнефтехима» по согласованию с президентом страны.