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Лукашенко вывел «Белоруснефть» из состава попавшего под санкции «Белнефтехима»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответстии с которым компания «Белоруснефть» выводится из подчинения концерну «Белнефтехим», попавшего ранее под санкции США, соответствующий документ опубликован на правовом портале республики.

Новый документ предписывает исключить из указа 2006 г. пункт «производственное объединение находится в подчинении Белорусского государственного концерна по нефти и химии», а также положение о том, что гендиректор «Белоруснефти» назначается на должность и освобождается от должности председателем «Белнефтехима» по согласованию с президентом страны.

С 3 июня США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Под американские ограничения попали «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшины», «Гродно Азот», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокна».

Решение США по ограничительным мерам в отношении Минска было принято после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в республике 23 мая. В ответ Минск решил сократить число дипломатов и административно-технического персонала посольства США и усложнить процедуру выдачи виз и работу американских специалистов в Белоруссии.

В 2014 г., спустя семь лет после введения санкций в отношении «Белнефтехима» (были приостановлены в 2015 г.), белорусское правительство вывело «Беларуськалий» из состава концерна «Белнефтехим», чтобы поставлять продукцию в США.

Ранее по теме: В Белоруссии заявили о преодолении последствий санкций при поддержке России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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