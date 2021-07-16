В Белоруссии заявили о преодолении последствий санкций при поддержке России
Поддержка России в противостоянии санкционному давлению со стороны Запада полностью перекроет возможные последствия, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, сообщает «БелТА».
«Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит», — сказал Головченко, отметив, что это выгодно и для России.
По словам премьер-министра, работа над совместным планом Белоруссии и России против санкций Запада уже началась. При этом раскрывать суть плана он не стал, пояснив, что «это очень чувствительная тема, за нами слишком много наблюдают — те, кто заинтересован в наращивании санкционного давления».
Ранее о том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада, сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.