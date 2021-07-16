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В Белоруссии заявили о преодолении последствий санкций при поддержке России

Ведомости

Поддержка России в противостоянии санкционному давлению со стороны Запада полностью перекроет возможные последствия, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, сообщает «БелТА».

«Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит», — сказал Головченко, отметив, что это выгодно и для России.

По словам премьер-министра, работа над совместным планом Белоруссии и России против санкций Запада уже началась. При этом раскрывать суть плана он не стал, пояснив, что «это очень чувствительная тема, за нами слишком много наблюдают — те, кто заинтересован в наращивании санкционного давления».

Ранее о том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада, сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко поручили разработать план по противодействию санкциям Запада

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных