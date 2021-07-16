В Белоруссии заявили о преодолении последствий санкций при поддержке России

По словам премьер-министра, работа над совместным планом Белоруссии и России против санкций Запада уже началась. При этом раскрывать суть плана он не стал, пояснив, что «это очень чувствительная тема, за нами слишком много наблюдают — те, кто заинтересован в наращивании санкционного давления».