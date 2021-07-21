Глава МИД ФРГ заявил об облегчении после сделки с США по «Северному потоку — 2»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что испытывает облегчение после заключения с США договоренность касательно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом немецкий политик написал в Twitter.
«Я испытываю облегчение в связи с тем, что в вопросе "Северного потока — 2" мы с США нашли конструктивное решение. Мы поддержим Украину в развитии зеленого энергетического сектора и при этом будем выступать за то, чтобы обеспечить транзит газа через Украину в следующем десятилетии», — рассказал Маас.
Bin erleichtert, dass wir in Sachen #NordStream2 mit den #USA🇺🇸 eine konstruktive Lösung gefunden haben. Wir werden die #Ukraine🇺🇦 beim Aufbau eines grünen Energiesektors unterstützen & uns dafür einsetzen, den Gastransit durch die Ukraine im nächsten Jahrzehnt zu sichern.— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) July 21, 2021
Также сегодня МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 года на 10 лет, для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, в документе указано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях.
«Если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие агрессивные шаги в отношении Украины, Германия примет меры на национальным уровне и будет выступать за эффективные меры на общеевропейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить возможности российского энергетического экспорта в Европу, включая газ», — указано в документе.
Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в которые они намереваются привлечь не менее $1 млрд, в том числе частных средств. Германия заявила о планах внести в фонт не менее $175 млн. Также стороны объявили о расширении глобального сотрудничества по вопросам борьбы с изменением климата.
Ранее сообщалось, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа США от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины. В США объяснили сделку тем, что они не хотели бы дальнейшего ухудшения отношений с Германией.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.