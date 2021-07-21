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Глава МИД ФРГ заявил об облегчении после сделки с США по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что испытывает облегчение после заключения с США договоренность касательно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом немецкий политик написал в Twitter.

«Я испытываю облегчение в связи с тем, что в вопросе "Северного потока — 2" мы с США нашли конструктивное решение. Мы поддержим Украину в развитии зеленого энергетического сектора и при этом будем выступать за то, чтобы обеспечить транзит газа через Украину в следующем десятилетии», — рассказал Маас.

Также сегодня МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 года на 10 лет, для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, в документе указано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях.

«Если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие агрессивные шаги в отношении Украины, Германия примет меры на национальным уровне и будет выступать за эффективные меры на общеевропейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить возможности российского энергетического экспорта в Европу, включая газ», — указано в документе.

Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в которые они намереваются привлечь не менее $1 млрд, в том числе частных средств. Германия заявила о планах внести в фонт не менее $175 млн. Также стороны объявили о расширении глобального сотрудничества по вопросам борьбы с изменением климата.

Ранее сообщалось, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа США от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины. В США объяснили сделку тем, что они не хотели бы дальнейшего ухудшения отношений с Германией.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.

Ранее по теме: Путин и Меркель обсудили продление соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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