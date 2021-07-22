Morgan Stanley повысил прогноз по цене акций «Роснефти» на 14%

«Проект “Восток ойл” не только получил высокую оценку от аналитиков, но и привёл к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 г., когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта», — сказал Сечин.