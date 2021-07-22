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Morgan Stanley повысил прогноз по цене акций «Роснефти» на 14%

Ведомости

Morgan Stanley повысил прогноз по цене акций «Роснефти» на 14% — с $9,2 до $10,5 за бумагу. Об этом говорится в обзоре инвестбанка. Банк сохранил рекомендацию «покупать» по акциям компании. При этом в среднем по нефтегазовому сектору целевая цена акций повышена на 10%, говорится в обзоре.

Рост прогнозов обусловлен повышением оценок стоимости нефти в 2021 г. с $61 до $66 за баррель, в 2022 г. – с $58 до $64 за баррель, в 2023 г. – с $56 до $61 за баррель. Долгосрочный прогноз цены на нефть повышен с $50 до $60 за баррель.

При этом банк также повысил прогнозы по финансовым показателям компаний сектора на 2021-2023 гг. Прогноз по EBITDA увеличен на 10-13%, по чистой прибыли – на 16-20%, по дивидендам – на 11-17%.

«Наибольший потенциал роста мы видим для акций “Газпрома” и “Роснефти”», — отмечает Morgan Stanley.

В конце мая целевую стоимость акций «Роснефти» повысил Райффайзенбанк – на 62%, с 500 до 810 руб. за ценную бумагу. Целевая цена депозитарных расписок (GDR, равна одной акции) увеличена на 67% — с $6,6 до $11.

В начале апреля целевую стоимость акций «Роснефти» повысили и аналитики Газпромбанка. По их прогнозу, котировки вырастут почти на 30% — с $7,8 до $10,1 за бумагу. Банк указывал, что акции «Роснефти» обладают существенным потенциалом роста за счет реализации проекта «Восток ойл».

В ходе февральской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что проект «Восток ойл» привлекает инвесторов и способствует притоку средств в акции нефтяной компании.

«Проект “Восток ойл” не только получил высокую оценку от аналитиков, но и привёл к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 г., когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта», — сказал Сечин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных