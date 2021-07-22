«Ситимобил» оштрафовали за обман пассажиров
В Подмосковье оштрафовали «Ситимобил» на 100 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«По нашим материалам проверок, которые мы передали в Роспотребнадзор Московской области, оштрафовали агрегатор такси "Ситимобил" на 100 тыс. руб. за обман потребителей», — передает агентство.
Кроме того, каждого водителя оштрафовали на 6 тысяч руб., а автомобили эвакуировали на штрафстоянки, добавили в минтрансе.
В ходе рейдов обнаружены автомобили такси, которые были подключены к агрегатору и работали без разрешений. Кроме того, были нарушения в проведении предрейсовых медицинских осмотров, не выполнены требования качества, безопасности и гарантии услуги по перевозке пассажиров, пояснили в министерстве.