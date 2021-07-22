«Ситимобил» оштрафовали за обман пассажиров

В ходе рейдов обнаружены автомобили такси, которые были подключены к агрегатору и работали без разрешений. Кроме того, были нарушения в проведении предрейсовых медицинских осмотров, не выполнены требования качества, безопасности и гарантии услуги по перевозке пассажиров, пояснили в министерстве.