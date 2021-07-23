«Росатом» закажет шесть дополнительных ледоколов для Севморпути
«Росатом» планирует заказать шесть дополнительных ледоколов, чтобы обеспечить экспорт российских углеводородов и международный транзит на Севморпути к 2030 г., рассказал журналистам первый замгендиректора корпорации Кирилл Комаров.
По его словам, два из них — это атомные ледоколы серии 22220 типа «Арктика» мощностью 60 МВт, еще четыре — ледоколы на сжиженном природном газе (СПГ).
По словам Комарова, стоимость одного атомного ледокола оценивается в 60 млрд руб. Во сколько обойдутся суда на СПГ — топ-менеджер не уточнил.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев также подтвердил, что госкорпорация намерена развивать планы по строительству ледоколов. «Ледоколы — один из которых уже построен, четыре в стадии строительства — не окончательное решение (по их количеству. — «Ведомости»). Это лишь один из этапов развития атомного ледокольного флота на горизонте до 2026 г. И мы всегда говорили, что вернемся к вопросу увеличения ледоколов проекта 22220», — пояснил Лихачев.
Он добавил, что в 2023-2024 гг. «Росатом» примет решение о том, какое количество серийных больших ледоколов на 120 МВт потребуется РФ после 2030 г. Речь идет о проекте 10510 «Лидер», головной ледокол этой серии заложен в июне 2021 г. на судоверфи «Звезда».
«В альянсе с бизнесом мы также будем строить более легкие ледоколы мощностью 25-45 МВт для работы в легких льдах, устьях рек. Договариваемся, что это могут быть ледоколы на СПГ. Они строятся быстрее, срок окупаемости у них более короткий», — ответил он на вопрос «Ведомостей».
В состав российского атомного ледокольного флота в настоящее время входят пять атомных ледоколов – «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач» и «Арктика». Также есть атомный контейнеровоз «Севморпуть».
Ледокольный флот в России создается в рамках двух основных проектов. Головной ледокол «Арктика» проекта 22220 мощностью 60 МВт (81 000 л. с.) спущен на воду еще в 2016 г., а первый рейс совершил в 2020 г. Он сейчас является самым мощным в мире. Ледоколы проекта 22220 смогут пробивать лед толщиной почти 3 м. «Объединенная судостроительная корпорация» строит на Балтийском заводе еще четыре ледокола, аналогичных «Арктике». На дальневосточной верфи «Звезда» заложен ледокол проекта 10510 «Лидер» на 120 МВт. Атомоход будет способен прокладывать канал шириной около 50 м. Для сравнения: «Арктика» — чуть более 30 м. Его должны ввести в эксплуатацию в 2027 г.
За последние пять лет объем перевозок по Севморпути увеличился в 5,5 раза. По итогам 2020 г. объем перевозок составил около 33 млн т, это почти на 1,5 млн т больше, чем в 2019 г., а также выше, чем целевой показатель на прошлый год (29 млн т).
К 2024 г. объем перевозок грузов по СМП должен вырасти до 80 млн т. К 2030 г. должна быть налажена круглогодичная навигация, а грузопоток планируется нарастить до 150 млн т., а к 2035 г. – до 160 млн т.