«Росатом» закажет шесть дополнительных ледоколов для Севморпути

Ледокольный флот в России создается в рамках двух основных проектов. Головной ледокол «Арктика» проекта 22220 мощностью 60 МВт (81 000 л. с.) спущен на воду еще в 2016 г., а первый рейс совершил в 2020 г. Он сейчас является самым мощным в мире. Ледоколы проекта 22220 смогут пробивать лед толщиной почти 3 м. «Объединенная судостроительная корпорация» строит на Балтийском заводе еще четыре ледокола, аналогичных «Арктике». На дальневосточной верфи «Звезда» заложен ледокол проекта 10510 «Лидер» на 120 МВт. Атомоход будет способен прокладывать канал шириной около 50 м. Для сравнения: «Арктика» — чуть более 30 м. Его должны ввести в эксплуатацию в 2027 г.