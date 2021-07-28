S7 объявила о запуске лоукостера в июле 2022 года

Татьяна Филева сообщила, что объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 2,5–3 млрд руб. Окупить их S7 рассчитывает за четыре года. Она также добавила, что рассчитывает на получение субсидий в рамках программы поддержки региональных авиакомпаний. Сейчас, по ее словам, компания ведет переговоры с аэропортами по формированию маршрутной сети и ставкам на обслуживание. Предполагается, что первые билеты поступят в продажу в апреле 2022 г., приводит слова Филевой РБК.