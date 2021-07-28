S7 объявила о запуске лоукостера в июле 2022 года
S7 Group создаст новую лоукост-авиакомпанию. Об этом на пресс-конференции заявила акционер S7 Group и председатель совета директоров S7 Airlines (входит в S7 Group) Татьяна Филева.
«Мы будем запускать новую лоукост-компанию. Первые рейсы запланированы на июль 2022 г.», — сказала она.
Название компании пока не раскрывается. Ее гендиректором станет директор по стратегиям S7 Григорий Давыдов.
У лоукостера будет отдельный от S7 сертификат эксплуатанта, его восстановят на базе юрлица «Глобус», вошедшего в S7 вместе с «Сибирью». Основой парка лоукостера станут Airbus A321 neo. К 2024 г. в парк рассчитывают заказать в лизинг 24 судна. Пассажиропоток новой авиакомпании ожидается на уровне 7,8 млн.
Татьяна Филева сообщила, что объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 2,5–3 млрд руб. Окупить их S7 рассчитывает за четыре года. Она также добавила, что рассчитывает на получение субсидий в рамках программы поддержки региональных авиакомпаний. Сейчас, по ее словам, компания ведет переговоры с аэропортами по формированию маршрутной сети и ставкам на обслуживание. Предполагается, что первые билеты поступят в продажу в апреле 2022 г., приводит слова Филевой РБК.
О том, что S7 Group обсуждает запуск нового лоукостера, стало известно в мае. Источники в авиаотрасли тогда говорили, что S7 ведет переговоры о лизинге самолетов с Boeing и Airbus, а в Минтрансе для проработки этой темы создана рабочая группа.