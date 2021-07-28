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S7 объявила о запуске лоукостера в июле 2022 года

Ведомости

S7 Group создаст новую лоукост-авиакомпанию. Об этом на пресс-конференции заявила акционер S7 Group и председатель совета директоров S7 Airlines (входит в S7 Group) Татьяна Филева.

«Мы будем запускать новую лоукост-компанию. Первые рейсы запланированы на июль 2022 г.», — сказала она.

Название компании пока не раскрывается. Ее гендиректором станет директор по стратегиям S7 Григорий Давыдов.

У лоукостера будет отдельный от S7 сертификат эксплуатанта, его восстановят на базе юрлица «Глобус», вошедшего в S7 вместе с «Сибирью». Основой парка лоукостера станут Airbus A321 neo. К 2024 г. в парк рассчитывают заказать в лизинг 24 судна. Пассажиропоток новой авиакомпании ожидается на уровне 7,8 млн.

Татьяна Филева сообщила, что объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 2,5–3 млрд руб. Окупить их S7 рассчитывает за четыре года. Она также добавила, что рассчитывает на получение субсидий в рамках программы поддержки региональных авиакомпаний. Сейчас, по ее словам, компания ведет переговоры с аэропортами по формированию маршрутной сети и ставкам на обслуживание. Предполагается, что первые билеты поступят в продажу в апреле 2022 г., приводит слова Филевой РБК.

О том, что S7 Group обсуждает запуск нового лоукостера, стало известно в мае. Источники в авиаотрасли тогда говорили, что S7 ведет переговоры о лизинге самолетов с Boeing и Airbus, а в Минтрансе для проработки этой темы создана рабочая группа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных