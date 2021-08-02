Мантуров исключил появление пустых полок в магазинах

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову письмо, где предупредили о риске «пустых полок» в магазинах в результате реализации законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Об этом сообщал РБК. По мнению ритейлеров, введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальный реестр, приведет к разрушению системы легального товарооборота и переходу многих производителей в серую зону.