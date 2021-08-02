Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Мантуров исключил появление пустых полок в магазинах

Ведомости

Сегодня нет предпосылок для появления в российских магазинах пустых полок из-за законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

«Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет», — отметил Мантуров.

Он добавил, что Минпромторг найдет решение, при котором производители и ритейлеры не пострадают. Власти должны вести консультации с бизнесом, чтобы избежать риска дефицита товаров.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову письмо, где предупредили о риске «пустых полок» в магазинах в результате реализации законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Об этом сообщал РБК. По мнению ритейлеров, введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальный реестр, приведет к разрушению системы легального товарооборота и переходу многих производителей в серую зону. 

Минприроды призвало ритейлеров «не пугать» россиян пустыми полками. По мнению министерства, законопроект не повлияет на ассортимент в магазинах.

Ранее по теме: Минприроды призвало ритейлеров перестать пугать россиян «пустыми полками»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных