Мантуров исключил появление пустых полок в магазинах
«Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет», — отметил Мантуров.
Он добавил, что Минпромторг найдет решение, при котором производители и ритейлеры не пострадают. Власти должны вести консультации с бизнесом, чтобы избежать риска дефицита товаров.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову письмо, где предупредили о риске «пустых полок» в магазинах в результате реализации законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Об этом сообщал РБК. По мнению ритейлеров, введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальный реестр, приведет к разрушению системы легального товарооборота и переходу многих производителей в серую зону.
Минприроды призвало ритейлеров «не пугать» россиян пустыми полками. По мнению министерства, законопроект не повлияет на ассортимент в магазинах.