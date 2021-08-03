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«Коммерсантъ» узнал о возбуждении дела против Коломойского в Татарстане

Ведомости

Управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело против украинского бизнесмена Игоря Коломойского о хищении в 2007 г. продукции на $4 млрд у компании «Татнефть». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Коломойского, а также еще трех украинских бизнесменов — Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко — подозревают в организации преступного сообщества (ч. 1 и 2. ст. 210 УК РФ). По словам собеседника газеты, дело возбуждено не по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как по ней уже истек десятилетний срок давности. Заочно арестовывать и объявлять в розыск Коломойского по этому делу российские силовики пока не стали

В управлении МВД по Татарстану и в «Татнефти» официально не прокомментировали эту информацию.

Уголовное дело связано с созданием в 1994 г. указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева совместного предприятия «Укртатнафта». В его уставный капитал Украина передала имущественный комплекс АО «Кременчугнефтеоргсинтез» (правопреемник Кременчугского НПЗ), а Татарстан — 75% акций второй по величине нефтедобывающей компании региона «Татнефтепром» и право пользования 25 месторождениями в республике (позднее «Татнефть» заменила это право денежным взносом). Татарстанская сторона напрямую и косвенно владела 55,68% «Укртатнефти». Госкомпания «Нафтогаз Украины» контролировала 43,05% акций.

Однако в 2007-2010 гг. контроль над «Укртатнафтой» постепенно перешел к контролируемой Коломойским группе «Приват» по результатам ряда сделок, а также решения украинского суда, который признал незаконной смену права пользования месторождениями в Татарстане на денежный взнос. «Татнефть» с 2008 г. пыталась взыскать с Украины $2,4 млрд убытка в рамках межгосударственного соглашения о взаимной защите инвестиций. В 2020 г. Федеральный суд округа Колумбия в США подтвердил решение о взыскании свыше $112 млн с Украины в пользу «Татнефти».

Сам Коломойский в 2014 г. был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о запрещенных методах ведения войны на востоке Украины и созданию батальона «Днепр», который, по данным российского Следственного комитета, участвовал в убийствах мирных жителей. «Интерпол» тогда отказал в запросе СК на международный розыск Коломойского, назвав возбужденное против него дело политически мотивированным.

Ранее по теме: США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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