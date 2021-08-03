«Коммерсантъ» узнал о возбуждении дела против Коломойского в Татарстане

Однако в 2007-2010 гг. контроль над «Укртатнафтой» постепенно перешел к контролируемой Коломойским группе «Приват» по результатам ряда сделок, а также решения украинского суда, который признал незаконной смену права пользования месторождениями в Татарстане на денежный взнос. «Татнефть» с 2008 г. пыталась взыскать с Украины $2,4 млрд убытка в рамках межгосударственного соглашения о взаимной защите инвестиций. В 2020 г. Федеральный суд округа Колумбия в США подтвердил решение о взыскании свыше $112 млн с Украины в пользу «Татнефти».