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ФАС возбудила дело против швейцарского производителя аппаратов ИВЛ

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении швейцарской компании Hamilton Medical AG, производящей аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ», — говорится в сообщении.

В ходе выездных проверок ФАС выяснила, что компания направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках, что фактически устраняло конкуренцию между ними. По мнению регулятора, это привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных