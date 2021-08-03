ФАС возбудила дело против швейцарского производителя аппаратов ИВЛ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении швейцарской компании Hamilton Medical AG, производящей аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила пресс-служба ведомства.
«ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ», — говорится в сообщении.
В ходе выездных проверок ФАС выяснила, что компания направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках, что фактически устраняло конкуренцию между ними. По мнению регулятора, это привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.