ФАС возбудила дело против швейцарского производителя аппаратов ИВЛ

В ходе выездных проверок ФАС выяснила, что компания направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках, что фактически устраняло конкуренцию между ними. По мнению регулятора, это привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.