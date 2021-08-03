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«Аэрофлот» со 2 сентября откроет рейсы на Шри-Ланку

Ведомости

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), полеты будут выполняться со 2 сентября два раза в неделю, сообщила компания.

Отмечается, что россияне могут въезжать на территорию Шри-Ланки с электронной визой. Кроме того, для въезда потребуется отрицательный тест на COVID-19 на английском языке, который будет сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Также необходимо сделать повторный тест по прилете в аэропорт назначения.

В мае Шри-Ланка приостановила въезд на остров из других стран из-за ситуации с коронавирусом. При этом выезд из страны оставался открытым.

Ранее по теме: Шри-Ланка закрыла въезд в страну из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных