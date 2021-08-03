«Аэрофлот» со 2 сентября откроет рейсы на Шри-Ланку
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), полеты будут выполняться со 2 сентября два раза в неделю, сообщила компания.
Отмечается, что россияне могут въезжать на территорию Шри-Ланки с электронной визой. Кроме того, для въезда потребуется отрицательный тест на COVID-19 на английском языке, который будет сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Также необходимо сделать повторный тест по прилете в аэропорт назначения.
В мае Шри-Ланка приостановила въезд на остров из других стран из-за ситуации с коронавирусом. При этом выезд из страны оставался открытым.