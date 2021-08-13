Префы «Башнефти» подорожали почти на 6% на фоне публикации отчетности
Привилегированные акции «Башнефти» подорожали на 5,7% до 1047 руб. по состоянию на 15:46 мск, обыкновенные акции — примерно на 2,4% до 1390 руб., свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Префы стали лидерами роста в ходе сегодняшних торгов.
Днем в пятницу компания сообщила о росте чистой прибыли в первом полугодии 2021 г. до 27,6 млрд руб. против чистого убытка в размере 7,4 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Согласно отчетности по МСФО, выручка по итогам шести месяцев выросла на 23,2% и составила 357,3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 5 раз и составил 63 млрд руб.
Как отмечает компания, улучшить финансовые показатели позволили стабилизация ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, а также реализация комплекса мер по повышению эффективности. Количество эксплуатационных скважин по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличилось более чем на 30% до 116, из них 104 – горизонтальных. Глубина переработки нефти в первом полугодии 2021 г. увеличилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,7%. Выход светлых нефтепродуктов в этот же период вырос на 4,5% до 68%.
Ранее агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг «Башнефти» на уровне BBB со стабильным прогнозом. Агентство «Эксперт РА» оценило рейтинг «Башнефти» как ruAAA со стабильным прогнозом, отметив, что компания является стратегически значимым активом для «Роснефти».