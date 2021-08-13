Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Префы «Башнефти» подорожали почти на 6% на фоне публикации отчетности

Ведомости

Привилегированные акции «Башнефти» подорожали на 5,7% до 1047 руб. по состоянию на 15:46 мск, обыкновенные акции — примерно на 2,4% до 1390 руб., свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Префы стали лидерами роста в ходе сегодняшних торгов.

Днем в пятницу компания сообщила о росте чистой прибыли в первом полугодии 2021 г. до 27,6 млрд руб. против чистого убытка в размере 7,4 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Согласно отчетности по МСФО, выручка по итогам шести месяцев выросла на 23,2% и составила 357,3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 5 раз и составил 63 млрд руб.

Как отмечает компания, улучшить финансовые показатели позволили стабилизация ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, а также реализация комплекса мер по повышению эффективности. Количество эксплуатационных скважин по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличилось более чем на 30% до 116, из них 104 – горизонтальных. Глубина переработки нефти в первом полугодии 2021 г. увеличилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,7%. Выход светлых нефтепродуктов в этот же период вырос на 4,5% до 68%.

Ранее агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг «Башнефти» на уровне BBB со стабильным прогнозом. Агентство «Эксперт РА» оценило рейтинг «Башнефти» как ruAAA со стабильным прогнозом, отметив, что компания является стратегически значимым активом для «Роснефти».

Ранее по теме: «Роснефть» увеличила квартальную прибыль почти в шесть раз

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных