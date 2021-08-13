Префы «Башнефти» подорожали почти на 6% на фоне публикации отчетности

Как отмечает компания, улучшить финансовые показатели позволили стабилизация ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, а также реализация комплекса мер по повышению эффективности. Количество эксплуатационных скважин по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличилось более чем на 30% до 116, из них 104 – горизонтальных. Глубина переработки нефти в первом полугодии 2021 г. увеличилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,7%. Выход светлых нефтепродуктов в этот же период вырос на 4,5% до 68%.