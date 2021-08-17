Wildberries снизил цены при оплате через российские платежные системы

Wildberries — крупнейший в России онлайн-ритейлер, основанный Татьяной Бакальчук. По данным Forbes, она является богатейшей женщиной России и занимает 13-е место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Издание оценивает ее состояние на 2021 г. в $13 млрд. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Те отвозят товары на склад Wildberries, они же загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара ритейлер удерживает свою комиссию.