Wildberries снизил цены при оплате через российские платежные системы
Wildberries снизил цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем «МИР», Система быстрых платежей (СБП) и SberPay, сообщила пресс-служба онлайн-ритейлера.
«С 16 августа 2021 г. Wildberries снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров», — говорится в сообщении. В компании объяснили, что разница в стоимости товаров достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому при оплате заказа с помощью российских платежных систем можно сэкономить 2%.
Ранее Wildberries объявил о начале сотрудничества с компанией Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Первым брендом Inditex на Wildberries станет Stradivarius. По данным онлайн-ритейлера, оборот продавцов fashion-сегмента на маркетплейсе в первом полугодии 2021 г. вырос на 39% в годовом выражении, до 135,8 млрд руб.
Wildberries — крупнейший в России онлайн-ритейлер, основанный Татьяной Бакальчук. По данным Forbes, она является богатейшей женщиной России и занимает 13-е место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Издание оценивает ее состояние на 2021 г. в $13 млрд. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Те отвозят товары на склад Wildberries, они же загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара ритейлер удерживает свою комиссию.