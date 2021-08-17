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ФАС удовлетворила ходатайство Ehrmann о приобретении «Кампина»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство Ehrmann о приобретении российского подразделения нидерландской компании FrieslandCampina, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. 

«ФАС России удовлетворила ходатайство компании «Эрман СЕ» (Германия) о приобретении ООО «Кампина» (Московская обл., г. Ступино)», — говорится в сообщении. По мнению регулятора, сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке молочной продукции. Сделку должны одобрить антимонопольные ведомства стран Евразийского экономического союза — России, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. На текущий момент ее одобрили Россия, Белоруссия и Узбекистан, напомнили в ФАС.

В конце мая FrieslandCampina, которая производит продукты под брендом Campina (йогурты Fruttis, Campina, «Нежный», детские смеси Frisco и др.), сообщила, что продаст свое российское подразделение производителю Ehrmann. Закрытие сделки ожидалось в конце июня 2021 г. Предполагалось, что после ее завершения немецкая компания Ehrmann (йогурты «Эрмигурт» и «Услада») станет владельцем ООО «Кампина» вместе со всеми ее активами и обязательствами. Под управление немецкой компании также перейдут бренды Fruttis и «Нежный», которые развивала FrieslandCampina, а также производственное предприятие в Ступино и 650 его сотрудников. 

Ehrmann является одним из крупнейших производителей молочных продуктов в Европе. Компания стала экспортировать йогурты в Россию в 1994 г., а в 2000 г. заработал завод в Московской области, говорится на ее российском сайте. FrieslandCampina работает на российском рынке с 1992 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных