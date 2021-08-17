ФАС удовлетворила ходатайство Ehrmann о приобретении «Кампина»

В конце мая FrieslandCampina, которая производит продукты под брендом Campina (йогурты Fruttis, Campina, «Нежный», детские смеси Frisco и др.), сообщила, что продаст свое российское подразделение производителю Ehrmann. Закрытие сделки ожидалось в конце июня 2021 г. Предполагалось, что после ее завершения немецкая компания Ehrmann (йогурты «Эрмигурт» и «Услада») станет владельцем ООО «Кампина» вместе со всеми ее активами и обязательствами. Под управление немецкой компании также перейдут бренды Fruttis и «Нежный», которые развивала FrieslandCampina, а также производственное предприятие в Ступино и 650 его сотрудников.