ФАС удовлетворила ходатайство Ehrmann о приобретении «Кампина»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство Ehrmann о приобретении российского подразделения нидерландской компании FrieslandCampina, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
«ФАС России удовлетворила ходатайство компании «Эрман СЕ» (Германия) о приобретении ООО «Кампина» (Московская обл., г. Ступино)», — говорится в сообщении. По мнению регулятора, сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке молочной продукции. Сделку должны одобрить антимонопольные ведомства стран Евразийского экономического союза — России, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. На текущий момент ее одобрили Россия, Белоруссия и Узбекистан, напомнили в ФАС.
В конце мая FrieslandCampina, которая производит продукты под брендом Campina (йогурты Fruttis, Campina, «Нежный», детские смеси Frisco и др.), сообщила, что продаст свое российское подразделение производителю Ehrmann. Закрытие сделки ожидалось в конце июня 2021 г. Предполагалось, что после ее завершения немецкая компания Ehrmann (йогурты «Эрмигурт» и «Услада») станет владельцем ООО «Кампина» вместе со всеми ее активами и обязательствами. Под управление немецкой компании также перейдут бренды Fruttis и «Нежный», которые развивала FrieslandCampina, а также производственное предприятие в Ступино и 650 его сотрудников.
Ehrmann является одним из крупнейших производителей молочных продуктов в Европе. Компания стала экспортировать йогурты в Россию в 1994 г., а в 2000 г. заработал завод в Московской области, говорится на ее российском сайте. FrieslandCampina работает на российском рынке с 1992 г.