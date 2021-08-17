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Росавиация выдала авиакомпаниям более 200 допусков на полеты в Египет

Ведомости

Российские авиакомпании получили более 200 допусков на регулярные полеты в Египет. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации.

Согласно документу, допуск на выполнение рейсов из российских регионов на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — получили авиакомпании Azur Air, Red Wings, Nordstar, Royal Flight, iFly, «Северный ветер», «Ямал», «Азимут».

Кроме того, допуски на регулярные полеты из Жуковского в Каир получили авиакомпании iFly, Red Wings и Azur air.

Как пояснили в Росавиации, решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. «Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — отметили в ведомстве.

Ранее допуски на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из регионов получили Аэрофлот», «Победа», S7, «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight.

Запрет на полеты чартеров в Египет был отменен 8 июля. Таким образом, был отменен указ 2015 г., запрещавший авиасообщение с египетскими курортами.

Ранее по теме: К полетам на курорты Египта допустили девять российских авиакомпаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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