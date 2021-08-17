Росавиация выдала авиакомпаниям более 200 допусков на полеты в Египет
Российские авиакомпании получили более 200 допусков на регулярные полеты в Египет. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации.
Согласно документу, допуск на выполнение рейсов из российских регионов на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — получили авиакомпании Azur Air, Red Wings, Nordstar, Royal Flight, iFly, «Северный ветер», «Ямал», «Азимут».
Кроме того, допуски на регулярные полеты из Жуковского в Каир получили авиакомпании iFly, Red Wings и Azur air.
Как пояснили в Росавиации, решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. «Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — отметили в ведомстве.
Ранее допуски на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из регионов получили Аэрофлот», «Победа», S7, «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight.
Запрет на полеты чартеров в Египет был отменен 8 июля. Таким образом, был отменен указ 2015 г., запрещавший авиасообщение с египетскими курортами.