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К полетам на курорты Египта допустили девять российских авиакомпаний

Ведомости

Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight получили допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов России на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом говорится в приказе Росавиации, опубликованном пресс-службой ведомства.

В сообщении Росавиации оговаривается, что выдача допуска «не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам», а говорит о праве авиакомпании, «которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов».

Ранее разрешение на полеты в Египет имела только авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Полеты начались с 9 августа. В связи с этим, как писали «Ведомости», Российский союз туриндустрии (РСТ) пожаловался премьер-министру России Михаилу Мишустину на монопольное положение этой авиакомпании. Допуск к полетам на курорты Египта из 39 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга и Казани, тогда запросили те авиакомпании, которые сейчас его получили.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта 8 июля. Таким образом, был отменен указ 2015 г., запрещавший авиасообщение с египетскими курортами. Изначально разрешение на полеты из России в Египет и обратно получили только египетские перевозчики —  Egyptair и FlyEgypt. 

Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. После этого российская сторона заявила, что для возобновления чартеров аэропорты Египта должны соответствовать определенным критериям безопасности.

Ранее по теме: Туроператоры просят правительство устранить монополию на рейсах в Египет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных