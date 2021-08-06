К полетам на курорты Египта допустили девять российских авиакомпаний
Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight получили допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов России на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом говорится в приказе Росавиации, опубликованном пресс-службой ведомства.
В сообщении Росавиации оговаривается, что выдача допуска «не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам», а говорит о праве авиакомпании, «которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов».
Ранее разрешение на полеты в Египет имела только авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Полеты начались с 9 августа. В связи с этим, как писали «Ведомости», Российский союз туриндустрии (РСТ) пожаловался премьер-министру России Михаилу Мишустину на монопольное положение этой авиакомпании. Допуск к полетам на курорты Египта из 39 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга и Казани, тогда запросили те авиакомпании, которые сейчас его получили.
Президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта 8 июля. Таким образом, был отменен указ 2015 г., запрещавший авиасообщение с египетскими курортами. Изначально разрешение на полеты из России в Египет и обратно получили только египетские перевозчики — Egyptair и FlyEgypt.
Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. После этого российская сторона заявила, что для возобновления чартеров аэропорты Египта должны соответствовать определенным критериям безопасности.