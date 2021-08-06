К полетам на курорты Египта допустили девять российских авиакомпаний

Ранее разрешение на полеты в Египет имела только авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Полеты начались с 9 августа. В связи с этим, как писали «Ведомости», Российский союз туриндустрии (РСТ) пожаловался премьер-министру России Михаилу Мишустину на монопольное положение этой авиакомпании. Допуск к полетам на курорты Египта из 39 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга и Казани, тогда запросили те авиакомпании, которые сейчас его получили.