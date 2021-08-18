«Коммерсантъ» узнал о возможном уходе Genius из России
Тайваньский производитель периферии для персональных компьютеров Genius закрыл представительство в России и может вообще покинуть российский рынок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как пояснил собеседник агентства, это произошло на фон падения продаж бренда в одном из крупных ритейлеров электроники во втором квартале на 65% год. В «Марвел-Дистрибуции» газете пояснили, что сейчас доля Genius на рынке составляет 2–3%, в то время как на пике была 15%.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», спрос на периферийные устройства при этом растет. За первое полугодие продано 7 млн штук на 9,7 млрд руб. В количественном выражении это на 3%, а в деньгах — на 24% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 г. Однако Genius не смог воспользоваться этой тенденцией. Хотя компания и осталась в первой десятке по популярности, Logitech стал лидером рынка.
В Price.ru падение продаж продукции Genius в России на фоне роста интереса к периферийным устройствам, в частности, веб-камерам, объясняют ростом спроса именно на «продвинутую технику». Genius же относится «к бюджетному сегменту простой периферии».
Ранее компания GfK подсчитала, что за неполное первое полугодие 2021 г. (с января по май) в России купили 1,1 млн ноутбуков – на 15% меньше, чем в этот же период прошлого года. В деньгах продажи, напротив, ощутимо выросли – на 20%, превысив 60 млрд руб.