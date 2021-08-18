«Коммерсантъ» узнал о возможном уходе Genius из России

По данным «М.Видео-Эльдорадо», спрос на периферийные устройства при этом растет. За первое полугодие продано 7 млн штук на 9,7 млрд руб. В количественном выражении это на 3%, а в деньгах — на 24% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 г. Однако Genius не смог воспользоваться этой тенденцией. Хотя компания и осталась в первой десятке по популярности, Logitech стал лидером рынка.