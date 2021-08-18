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«Коммерсантъ» узнал о возможном уходе Genius из России

Ведомости

Тайваньский производитель периферии для персональных компьютеров Genius закрыл представительство в России и может вообще покинуть российский рынок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как пояснил собеседник агентства, это произошло на фон падения продаж бренда в одном из крупных ритейлеров электроники во втором квартале на 65% год. В «Марвел-Дистрибуции» газете пояснили, что сейчас доля Genius на рынке составляет 2–3%, в то время как на пике была 15%.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», спрос на периферийные устройства при этом растет. За первое полугодие продано 7 млн штук на 9,7 млрд руб. В количественном выражении это на 3%, а в деньгах — на 24% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 г. Однако Genius не смог воспользоваться этой тенденцией. Хотя компания и осталась в первой десятке по популярности,  Logitech стал лидером рынка.

В Price.ru падение продаж продукции Genius в России на фоне роста интереса к периферийным устройствам, в частности, веб-камерам, объясняют ростом спроса именно на «продвинутую технику». Genius же относится «к бюджетному сегменту простой периферии».

Ранее компания GfK подсчитала, что за неполное первое полугодие 2021 г. (с января по май) в России купили 1,1 млн ноутбуков – на 15% меньше, чем в этот же период прошлого года. В деньгах продажи, напротив, ощутимо выросли – на 20%, превысив 60 млрд руб.

Ранее по теме: Продажи ноутбуков снизились на 15%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных