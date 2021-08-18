СМИ узнали о переговорах «Системы» и структур Дерипаски по долям в Natura Siberica

Помимо распределения долей между наследниками идут и многочисленные арбитражные разбирательства. В мае прошлого года к структуре Natura Siberica — компании «Первое решение» — был подан иск от «Эн+ Рециклинг». На эту компанию оформлены энергоснабжающие активы завода «Дозакл», на котором в прошлом году произошел пожар. Natura Siberica арендовала производственные помещения у завода. Затем на месте истца «Эн+ Рециклинг» сменила компания «Ингосстрах» — страховщик завода. «Ингосстрах» требует возместить почти 1,5 млрд руб., «Дозакл» — около 2,7 млрд руб. за ущерб, который образовался в результате пожара в производственном цеху. Как писал The Bell, и «Эн+ Рециклинг», и «Дозакл», и «Ингосстрах» связаны с Дерипаской. Источники Forbes утверждают, что структуры Дерипаски и Евтушенкова теперь ведут переговоры о распределении долей в Natura Siberica именно в рамках урегулирования иска. По его словам, стороны договорились поделить контрольный пакет поровну.