СМИ узнали о переговорах «Системы» и структур Дерипаски по долям в Natura Siberica
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и структуры бизнесмена Олега Дерипаски ведут переговоры о распределении долей в компании Natura Siberica, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Ранее АФК «Система» вела переговоры о покупке долей первой жены основателя компании Андрея Трубникова (умер в январе 2021 г.) Ирины и ее детей Дмитрия и Екатерины, писал The Bell. Затем третья (последняя) жена Трубникова Анастасия тоже смогла договориться о продаже доли, которую она должна получить при распределении наследства. Как пишет Forbes, на ее будущую долю может претендовать холдинг Евтушенкова. Если «Система» договорится одновременно с первой и третьей женами Трубникова, после распределения наследства ей может отойти от 85 до 90% Natura Siberica, утверждает издание.
Помимо распределения долей между наследниками идут и многочисленные арбитражные разбирательства. В мае прошлого года к структуре Natura Siberica — компании «Первое решение» — был подан иск от «Эн+ Рециклинг». На эту компанию оформлены энергоснабжающие активы завода «Дозакл», на котором в прошлом году произошел пожар. Natura Siberica арендовала производственные помещения у завода. Затем на месте истца «Эн+ Рециклинг» сменила компания «Ингосстрах» — страховщик завода. «Ингосстрах» требует возместить почти 1,5 млрд руб., «Дозакл» — около 2,7 млрд руб. за ущерб, который образовался в результате пожара в производственном цеху. Как писал The Bell, и «Эн+ Рециклинг», и «Дозакл», и «Ингосстрах» связаны с Дерипаской. Источники Forbes утверждают, что структуры Дерипаски и Евтушенкова теперь ведут переговоры о распределении долей в Natura Siberica именно в рамках урегулирования иска. По его словам, стороны договорились поделить контрольный пакет поровну.
Среди брендов компании, кроме Natura Siberica, – «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica. Андрей Трубников, основатель и основной владелец компании, в своем последнем интервью, которое он дал Forbes в конце декабря 2020 г., оценивал компанию в $500 млн. Генеральный директор Infoline Михаил Бурмистров ранее в разговоре с The Bell назвал $70–100 млн самой оптимистичной оценкой.
Но в январе 2021 г. Андрей Трубников умер, и с тех пор в компании продолжается корпоративный и наследственный конфликт. После смерти основателя его последняя (третья) супруга Анастасия Трубникова первой обратилась для открытия наследственного дела к нотариусу, выбрав Айгуль Карнаухову, рассказывал «Ведомостям» советник юридической фирмы Orchards Вадим Бородкин. Бородкин представляет интересы Ирины Трубниковой – первой супруги и бизнес-партнера Андрея Трубникова, которой принадлежит около 40% всей компании.