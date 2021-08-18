Сын Михаила Гуцериева покинул должность гендиректора «Фортеинвеста»
Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, покинул должность генерального директора компании «Фортеинвест» (входит в группу «Сафмар»). Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Саида Гуцериева.
Новым гендиректором компании назначен Алексей Кузьменков, который до этого момента занимал должность первого заместителя генерального директора «Фортеинвеста».
«Саид Гуцериев оставил должность генерального директора “Фортеинвест”. Теперь ее будет занимать Алексей Кузьменков», — отметил представитель Гуцериева.
По его словам, Саид Гуцериев сосредоточится на управлении и развитии крупных активов, где он является основным акционером (в том числе «М.Видео» и инвестиционного холдинга SFI).
Саид Гуцериев занимал должность генерального директора «Фортеинвеста» с 2014 г.
Компания «Фортеинвест» основана в феврале 2011 г. Нефтеперерабатывающие заводы компании — Орский («Орскнефтеоргсинтез») и Афипский НПЗ производят автомобильные бензины, дизельное топливо, реактивное топливо и другие нефтепродукты. Предприятия «Фортеинвеста» также осуществляют разведку и добычу нефти.