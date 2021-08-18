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Сын Михаила Гуцериева покинул должность гендиректора «Фортеинвеста»

Ведомости

Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, покинул должность генерального директора компании «Фортеинвест» (входит в группу «Сафмар»). Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Саида Гуцериева.

Новым гендиректором компании назначен Алексей Кузьменков, который до этого момента занимал должность первого заместителя генерального директора «Фортеинвеста».

«Саид Гуцериев оставил должность генерального директора “Фортеинвест”. Теперь ее будет занимать Алексей Кузьменков», — отметил представитель Гуцериева.

По его словам, Саид Гуцериев сосредоточится на управлении и развитии крупных активов, где он является основным акционером (в том числе «М.Видео» и инвестиционного холдинга SFI).

Саид Гуцериев занимал должность генерального директора «Фортеинвеста» с 2014 г.

Компания «Фортеинвест» основана в феврале 2011 г. Нефтеперерабатывающие заводы компании — Орский («Орскнефтеоргсинтез») и Афипский НПЗ производят автомобильные бензины, дизельное топливо, реактивное топливо и другие нефтепродукты. Предприятия «Фортеинвеста» также осуществляют разведку и добычу нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных