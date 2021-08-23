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Розничные продажи пива в России летом снизились несмотря на жару

Ведомости

Розничные продажи пива во II квартале (апреле-июне) 2021 г. снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 2%, сообщает РБК со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР).

Как пояснило ведомство, основываясь на данных ЕГАИС, во II квартале этого года были реализованы 172,6 млн декалитров (дал) пива против 175,9 млн дал годом ранее. В предшествующем квартале падение было еще более сильным: 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Продажи упали несмотря на аномальную жару летом текущего года, а также футбольный сезон, во время которого потребление пива обычно растет.

В пивоваренной компании «Балтика» (принадлежит датской Carlsberg Group) изданию рассказали, что в первом полугодии рост продаж составил 6%, однако во II квартале он достиг лишь 0,3%. Anadolu Efes не привела точных данных, отметив, что в апреле-июне показатели почти не изменились. Heineken также заявила о росте продаж в первом полугодии на 4–6%, однако данные о II квартале не уточнила.

В январе-июле 2021 г., согласно данным Национального союза защиты прав потребителей, производство крепкого алкоголя в России снизилось на 2,3%. За семь месяцев произвели 90,56 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). В частности, производство водки упало на 3,9% до 39,22 млн дал, коньяка произвели за январь-июль на 3,9% меньше (4,13 млн дал). Винодельческой продукции в январе-июле произвели на 11,2% меньше (31,72 млн дал), а фруктовых (плодовых) вин — на 20,1% (6,21 млн дал).

Ранее по теме: В России в 2021 году снизилось производство алкоголя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных