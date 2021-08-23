Розничные продажи пива в России летом снизились несмотря на жару

Как пояснило ведомство, основываясь на данных ЕГАИС, во II квартале этого года были реализованы 172,6 млн декалитров (дал) пива против 175,9 млн дал годом ранее. В предшествующем квартале падение было еще более сильным: 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Продажи упали несмотря на аномальную жару летом текущего года, а также футбольный сезон, во время которого потребление пива обычно растет.