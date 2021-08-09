В России в 2021 году снизилось производство алкоголя
В январе-июле этого года в России произвели 90,56 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 2,3% меньше, чем в прошлом году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.
По сведениям организации, в июле производство алкоголя снизилось на 7,1% до 13,58 млн дал. В целом за семь месяцев 2021 г. упало производство водки (- 3,9%) — до 39,22 млн дал, причем в июле оно упало на 11,3% (5,73 млн дал). Коньяка произвели за январь-июль на 3,9% меньше (4,13 млн дал), а за июль — на 14,2% меньше (0,46 млн дал).
Винодельческой продукции в январе-июле произвели на 11,2% меньше (31,72 млн дал), в июле – на 16,9% (4,65 млн дал). Из нее за семь месяцев шампанских и игристых произвели на 28,5% меньше (4,62 млн дал). Производство фруктовых (плодовых) вин за 7 месяцев упало на 20,1% (6,21 млн дал), причем в июле оно рухнуло на 60% до 0,6 млн дал.
До этого Росалкогольрегулирование сообщало, что за первое полугодие производство водки в России сократилось на 2,5% до 33,5 млн дал, коньяка – на 2,3% до 3,7 млн дал. Тогда президент Союза производителей алкогольных напитков Игорь Косарев связал это с высокой базой. По его словам, в апреле и мае прошлого года из-за локдауна и стресса люди пили на 10% больше.
В то же время в июле крупнейшие российские производители крепкого алкоголя сообщили «Ведомостям» об увеличении продаж в первом полугодии 2021 г. относительно аналогичного периода 2020 г. Так, Beluga Group увеличила отгрузки на 1,3% до 6,5 млн дал, Алкогольная сибирская группа (АСГ; выпускает водку под брендами «Хаски», «Белая березка» и др.) – на 2% до 3,4 млн дал. У ГК «Руст» («Русский стандарт», «Талка» и т. д.) продажи водки в натуральном выражении в России выросли на 5,6%, причем, по заявлению производителя, это самая высокая динамика за три года. Наконец, у «Ладоги дистрибьюшен» продажи крепких напитков увеличились на 12% год к году.