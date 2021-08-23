СМИ назвали день окончания строительства «Северного потока — 2»
Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено 12 сентября, сообщают Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на морские власти Германии. В компании-операторе строительства официально эту дату не подтверждали.
Агентства делают такой вывод в связи с тем, что 12 сентября — это крайний срок действия извещения Управления по водному сообщению и судоходству Германии для мореплавателей. В извещении говорится, что до этого дня включительно российский трубоукладчик «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13–14 км.
20 августа в Большом Кремлевском дворце Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. В частности, российский президент попросил канцлера ФРГ повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Путин рассказал, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Укладка первой нитки «Северного потока — 2» была завершена 4 июня.