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СМИ назвали день окончания строительства «Северного потока — 2»

Ведомости

Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено 12 сентября, сообщают Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на морские власти Германии. В компании-операторе строительства официально эту дату не подтверждали.

Агентства делают такой вывод в связи с тем, что 12 сентября — это крайний срок действия извещения Управления по водному сообщению и судоходству Германии для мореплавателей. В извещении говорится, что до этого дня включительно российский трубоукладчик «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13–14 км.

20 августа в Большом Кремлевском дворце Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. В частности, российский президент попросил канцлера ФРГ повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Путин рассказал, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Укладка первой нитки «Северного потока — 2» была завершена 4 июня.

Ранее по теме: Лавров заявил об укреплении энергобезопасности Европы после запуска «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных