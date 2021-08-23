Лавров заявил об укреплении энергобезопасности Европы после запуска «Северного потока — 2»

20 августа в Большом Кремлевском дворце Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. В частности, российский президент попросил канцлера ФРГ повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Путин рассказал, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.