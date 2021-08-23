Лавров заявил об укреплении энергобезопасности Европы после запуска «Северного потока — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Magyar Nemzet, текст которого опубликован на сайте министерства. По его словам, заявления о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны и речь идет о «позитивной взаимозависимости».
«Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток — 2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны. Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости, ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае энергоресурсы», — сказал Лавров.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Укладка первой нитки «Северного потока — 2» была завершена 4 июня. Закончить все работы планируется до 12 сентября.
20 августа в Большом Кремлевском дворце Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. В частности, российский президент попросил канцлера ФРГ повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Путин рассказал, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.