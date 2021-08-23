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Платежная система «Мир» стала лидером по объему транзакций в Wildberries

Ведомости

Российская платежная система «Мир» стала самой используемой среди клиентов крупнейшего онлайн-ритейлера страны Wildberries после того, как последний ввел скидки при оплате товаров через нее, Систему быстрых платежей (СБП) Центробанка и SberPay от «Сбера». Об этом рассказали «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Согласно исследованию, еще на 15 августа первые и вторые места в рейтинге предпочтений россиян занимали иностранные платежные системы, а третье — российская «Мир». С 16 августа, после введения скидок на Wildberries и публикации информации о комиссиях зарубежных платежных систем, россияне все чаще выбирали отечественные платежные системы», — заявили в Wildberries.

«Мир» обогнал по объемам транзакций системы Visa и Mastercard 20 августа: последние теперь занимают второе и третье места соответственно. По мнению ритейлера, скоро их может опередить SberPay, объем транзакций через который в течение прошлой недели увеличился в пять раз. СБП же стремится к третьей позиции, так как ее востребованность активно растет, уточнили в компании.

По подсчетам Wildberries, введение скидок для тех, кто пользуется «Миром», SberPay и СБП, позволяет клиентам ежедневно экономить примерно 40 млн руб. В пресс-службе ритейлера добавили, что число заказов с 16 по 22 августа выросло на 171% год к году.

О введении скидок для пользователей российских платежных систем Wildberries объявил 17 августа. В компании пояснили, что комиссии международных платежных систем достигают 2%, что отражается на стоимости товаров. Теперь же при оформлении заказа маркетплейс сообщает покупателю о необходимости доплатить указанный процент от цены покупки при оплате через иностранные платежные системы. При этом ритейлер автоматически предлагает не оплачивать комиссию и воспользоваться картами «Мир» или платежного сервиса SberPay — тогда комиссия обнуляется.

В Visa заявили, что выступают против подобной политики Wildberries, посчитав, что это «негативно сказывается не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В Visa объявили о начале расследования из-за действий онлайн-ритейлера. В Mastercard же заявили о риске дискриминации из-за комиссий при оплате на Wildberries.

Ранее по теме: Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за комиссий Wildberries

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных