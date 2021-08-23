Платежная система «Мир» стала лидером по объему транзакций в Wildberries

«Мир» обогнал по объемам транзакций системы Visa и Mastercard 20 августа: последние теперь занимают второе и третье места соответственно. По мнению ритейлера, скоро их может опередить SberPay, объем транзакций через который в течение прошлой недели увеличился в пять раз. СБП же стремится к третьей позиции, так как ее востребованность активно растет, уточнили в компании.