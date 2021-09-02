РФПИ назвал объем инвестиций в вакцину «Спутник V»

«РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риск, 22 млрд руб. Мы первый раз делимся этой цифрой, не понимая до конца, как будет развиваться пандемия, не понимая до конца, насколько вакцина будет востребована, мы взяли на себя этот инвестиционный риск», — сказал Дмитриев в рамках Восточного экономического форума.