РФПИ назвал объем инвестиций в вакцину «Спутник V»
Объем вложений Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» составил 22 млрд руб., сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
«РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риск, 22 млрд руб. Мы первый раз делимся этой цифрой, не понимая до конца, как будет развиваться пандемия, не понимая до конца, насколько вакцина будет востребована, мы взяли на себя этот инвестиционный риск», — сказал Дмитриев в рамках Восточного экономического форума.
При этом инвестиции фонда в другую российскую вакцину «Спутник сайт» составили 17 млрд руб., подчеркнул глава РФПИ.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Соответствующие документы он получил в августе прошлого года. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,6%. На данный момент она зарегистрирована в 70 странах мира. Эффективность «Спутника V» подтвердили также международный медицинский журнал The Lancet, министерства здравоохранения ОАЭ, Бахрейна, Аргентины, Венгрии и Мексики.