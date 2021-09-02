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РФПИ назвал объем инвестиций в вакцину «Спутник V»

Ведомости

Объем вложений Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» составил 22 млрд руб., сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риск, 22 млрд руб. Мы первый раз делимся этой цифрой, не понимая до конца, как будет развиваться пандемия, не понимая до конца, насколько вакцина будет востребована, мы взяли на себя этот инвестиционный риск», — сказал Дмитриев в рамках Восточного экономического форума.

При этом инвестиции фонда в другую российскую вакцину «Спутник сайт» составили 17 млрд руб., подчеркнул глава РФПИ.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Соответствующие документы он получил в августе прошлого года. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,6%. На данный момент она зарегистрирована в 70 странах мира. Эффективность «Спутника V» подтвердили также международный медицинский журнал The Lancet, министерства здравоохранения ОАЭ, Бахрейна, Аргентины, Венгрии и Мексики.

Ранее по теме: Ростуризм планирует запустить вакцинные туры для иностранцев до конца 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных