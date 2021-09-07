ЦИАН может привлечь в ходе IPO в США $300—400 млн
Российский сервис по поиску недвижимости ЦИАН планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ осенью этого года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
В ходе IPO компания планирует разместить бумаги на сумму $300—400 млн.
В январе этого года представитель одного из акционеров сервиса, партнер инвестфонда Elbrus Capital Дмитрий Крюков рассказал Bloomberg, что компания может выйти на IPO в США в 2022 г. Он уточнил тогда, что ЦИАН могут оценить примерно в $1 млрд. В конце того же месяца в организации сообщили ТАСС о начале подготовки к первичному размещению акций.
ЦИАН является одним из крупнейших в России сервисов по поиску недвижимости. Его основные акционеры — Elbrus Capital и Goldman Sachs. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сервиса в 2020 г. составила 4,1 млрд руб. Это почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании достигла 67,6 млн руб. против убытка в 597,3 млн в 2019 г.