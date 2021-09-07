ФАС оштрафовала Google на 200 000 рублей за ненадлежащую рекламу
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Москве оштрафовало Google LLC на 200 000 руб. за распространение ненадлежащей рекламы, сообщила пресс-служба ведомства.
«За допущенное нарушение законодательства о рекламе Google LLC привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 200 тыс. руб.», – говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что для компании это уже пятый штраф за нарушение законодательства о рекламе в 2021 г. Google LLC был четырежды оштрафован в общей сложности на 800 000 руб. и уже оплатил эту сумму.
Ранее пресс-служба ФАС сообщила, что может оштрафовать Google LLC на сумму до 500 000 руб. за распространение недостоверной рекламы. По данным регулятора, Google через сервис AdWords распространял рекламу услуг по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости, при этом данная услуга предоставляется Росреестром, является государственной и ее оказание другими лицами не предусмотрено.