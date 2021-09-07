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ФАС оштрафовала Google на 200 000 рублей за ненадлежащую рекламу

Ведомости

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Москве оштрафовало Google LLC на 200 000 руб. за распространение ненадлежащей рекламы, сообщила пресс-служба ведомства.

«За допущенное нарушение законодательства о рекламе Google LLC привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 200 тыс. руб.», – говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что для компании это уже пятый штраф за нарушение законодательства о рекламе в 2021 г. Google LLC был четырежды оштрафован в общей сложности на 800 000 руб. и уже оплатил эту сумму.

Ранее пресс-служба ФАС сообщила, что может оштрафовать Google LLC на сумму до 500 000 руб. за распространение недостоверной рекламы. По данным регулятора, Google через сервис AdWords распространял рекламу услуг по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости, при этом данная услуга предоставляется Росреестром, является государственной и ее оказание другими лицами не предусмотрено.

Ранее по теме: ФАС может оштрафовать Google на 500 000 рублей за недостоверную рекламу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных