ФАС оштрафовала Google на 200 000 рублей за ненадлежащую рекламу

«За допущенное нарушение законодательства о рекламе Google LLC привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 200 тыс. руб.», – говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что для компании это уже пятый штраф за нарушение законодательства о рекламе в 2021 г. Google LLC был четырежды оштрафован в общей сложности на 800 000 руб. и уже оплатил эту сумму.