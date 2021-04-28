ФАС может оштрафовать Google на 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу

По данным регулятора, Google через сервис AdWords распространял рекламу услуг по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). При наборе словосочетания «выписка из Росреестра» в поисковой системе Google отображаются объявления с пометкой «реклама», в которых предлагается на платной основе предоставить выписки из ЕГРН.