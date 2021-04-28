ФАС может оштрафовать Google на 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может оштрафовать Google LLC на сумму до 500 тыс. руб. за распространение недостоверной рекламы, сообщила пресс-служба ведомства.
«Антимонопольная служба выдала компании Google LLC предписание о прекращении нарушения. ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно статье 14.3. КоАП РФ. штраф может составить от 100 до 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
По данным регулятора, Google через сервис AdWords распространял рекламу услуг по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). При наборе словосочетания «выписка из Росреестра» в поисковой системе Google отображаются объявления с пометкой «реклама», в которых предлагается на платной основе предоставить выписки из ЕГРН.
При этом данная услуга предоставляется Росреестром, является государственной и ее оказание другими лицами не предусмотрено, объяснили в ФАС.