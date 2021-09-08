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Компании назвали необходимый срок для восстановления бизнеса после кризиса

Ведомости

Большинству компаний (73%), которые находятся в кризисе после пандемии или частично восстановились, нужно от трех месяцев до полугода для полного восстановления, 5% предприятий понадобится от одного до трех месяцев, 21% — год, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие более 1000 представителей компаний, руководителей, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.

По данным аналитиков, 44% компаний к сентябрю смогли восстановить свой бизнес после кризиса. Показатель вырос в годовом выражении на 28%. По мнению 27% работодателей, их компании восстановились частично. 18% руководителей заявили, что их бизнеса кризис не коснулся. 11% находятся в кризисе, в прошлом году показатель был выше на 25 п. п.

Накануне бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что 70% компаний понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса, около 10% компаний остановили свою работу, писал ТАСС. В июле этого года он предложил продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до 2022 г. Президент России Владимир Путин поддержал это предложение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных