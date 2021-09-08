Компании назвали необходимый срок для восстановления бизнеса после кризиса
Большинству компаний (73%), которые находятся в кризисе после пандемии или частично восстановились, нужно от трех месяцев до полугода для полного восстановления, 5% предприятий понадобится от одного до трех месяцев, 21% — год, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие более 1000 представителей компаний, руководителей, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.
По данным аналитиков, 44% компаний к сентябрю смогли восстановить свой бизнес после кризиса. Показатель вырос в годовом выражении на 28%. По мнению 27% работодателей, их компании восстановились частично. 18% руководителей заявили, что их бизнеса кризис не коснулся. 11% находятся в кризисе, в прошлом году показатель был выше на 25 п. п.
Накануне бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что 70% компаний понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса, около 10% компаний остановили свою работу, писал ТАСС. В июле этого года он предложил продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до 2022 г. Президент России Владимир Путин поддержал это предложение.