Компании назвали необходимый срок для восстановления бизнеса после кризиса

Большинству компаний (73%), которые находятся в кризисе после пандемии или частично восстановились, нужно от трех месяцев до полугода для полного восстановления, 5% предприятий понадобится от одного до трех месяцев, 21% — год, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие более 1000 представителей компаний, руководителей, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.