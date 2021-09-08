Правительство продлит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Мишустин подчеркнул, что благодаря всем принятым мерам поступление доходов в бюджет существенно выросло. «К концу августа их объем примерно на треть превысил показатель на ту же дату прошлого года. При этом увеличиваются не только доходы федерального бюджета, но и доходы регионов, а значит растут и их возможности. Российская экономика восстановилась уже в июне, объем ВВП достиг допандемического уровня», — отметил он.