Правительство продлит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Правительство продлит мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год», — сказал Мишустин. Сейчас готовится соответствующее постановление правительства. Мораторий коснется около 100 000 субъектов малого бизнеса, рассказал премьер.
Мишустин подчеркнул, что благодаря всем принятым мерам поступление доходов в бюджет существенно выросло. «К концу августа их объем примерно на треть превысил показатель на ту же дату прошлого года. При этом увеличиваются не только доходы федерального бюджета, но и доходы регионов, а значит растут и их возможности. Российская экономика восстановилась уже в июне, объем ВВП достиг допандемического уровня», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с «Единой Россией» поддержал предложение о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на 2022 г. С такой инициативой выступил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Надзорные каникулы для малого бизнеса введены с 2016 г., они предусматривают приостановку плановых проверок. В ноябре правительство решило продлить мораторий до 31 декабря 2021 г.