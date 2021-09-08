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Правительство продлит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Ведомости

Правительство продлит мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год», — сказал Мишустин. Сейчас готовится соответствующее постановление правительства. Мораторий коснется около 100 000 субъектов малого бизнеса, рассказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что благодаря всем принятым мерам поступление доходов в бюджет существенно выросло. «К концу августа их объем примерно на треть превысил показатель на ту же дату прошлого года. При этом увеличиваются не только доходы федерального бюджета, но и доходы регионов, а значит растут и их возможности. Российская экономика восстановилась уже в июне, объем ВВП достиг допандемического уровня», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с «Единой Россией» поддержал предложение о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на 2022 г. С такой инициативой выступил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Надзорные каникулы для малого бизнеса введены с 2016 г., они предусматривают приостановку плановых проверок. В ноябре правительство решило продлить мораторий до 31 декабря 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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