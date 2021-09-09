Экспорт российского алюминия в июле вырос в 10 раз

Крупнейшим в Росии производителем алюминия является UC Rusal, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. На долю компании приходится почти 100% производства алюминия в России и около 6% мирового производства. В 2020 г. UC Rusal произвела 3,76 млн т – на уровне 2019 г. Продажи алюминия в 2020 г. снизились на 6% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 3,9 млн т. Чистая прибыль компании за 2020 г. составила $759 млн (снижение на 20,9% к уровню 2019 г.), выручка – $8,6 млрд (снижение на 11,8%).