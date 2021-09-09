Экспорт российского алюминия в июле вырос в 10 раз
Экспорт российского алюминия в июле 2021 г. вырос до $7,4 млрд, что почти в 10 раз в стоимостном выражении превышает показатели аналогичного периода прошлого года, следует из данных ФТС по экспорту-импорту. Экспорт алюминия в натуральном выражении в июле вырос почти в 9 раз — до 3,01 млн тонн.
Такой рост объема экспорта алюминия произошел на фоне введения временных экспортных пошлин на металлы с 1 августа по 31 декабря 2021 г. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. в бюджет. С инициативой о введении временных экспортных пошлин ранее выступил министр экономического развития Максим Решетников. Министр уточнял, что речь идет о широкой номенклатуре продукции: прокате, арматуре, проволоке, слитках и др., а также о меди, никеле и алюминии в низкой степени передела.
Пошлины являются комбинированными и состоят из базовой ставки и специфической. Базовая составляет 15%, специфическая рассчитывается как минимальная ставка за тонну продукции. «Как рассчитана специфическая составляющая пошлины — это, наверное, ключевой момент. Для черных металлов определены четыре ценовых коридора, для каждого из которых определена своя минимальная стоимость пошлины», — пояснил Решетников.
Он отмечал, что по итогам I квартала текущего года прибыль отрасли составила 570 млрд руб., что в среднем в 3,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлых лет. «По итогам текущего года прибыль отрасли, по оценкам, может составить от 2,1 трлн до 2,3 трлн руб.», — сказал он.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании правительства, которое состоялось в июне, назвал приблизительный размер дополнительных поступлений в бюджет за счет введения этой пошлины. «Это порядка 113-114 млрд руб. по черным металлам и порядка 50 млрд руб. по продукции цветной металлургии. Это незначительная часть — порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании от благоприятной конъюнктуры», — сказал Белоусов.
Крупнейшим в Росии производителем алюминия является UC Rusal, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. На долю компании приходится почти 100% производства алюминия в России и около 6% мирового производства. В 2020 г. UC Rusal произвела 3,76 млн т – на уровне 2019 г. Продажи алюминия в 2020 г. снизились на 6% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 3,9 млн т. Чистая прибыль компании за 2020 г. составила $759 млн (снижение на 20,9% к уровню 2019 г.), выручка – $8,6 млрд (снижение на 11,8%).
21 июля заместитель генерального директора компании Роман Андрюшин заявлял журналистам, что Rusal может законсервировать часть производственных мощностей. «Из-за пошлины мы можем сократить продажи на экспорт на сотни тысяч тонн в этом году, поскольку часть продукции станет убыточной», — говорил Андрюшин.