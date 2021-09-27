Газпромбанк профинансирует строительство порта на Сахалине стоимостью 35 млрд рублей

Мощность угольного терминала, предусмотренного проектом, составит до 5 млн т в год, нефтеналивного – до 5,5 млн т, терминала газового конденсата – до 2,8 млн т. Кроме того, на территории будут построены база снабжения и бункеровочный (заправочный) комплекс. Концессия позволит инвестору пользоваться объектом в течение 49 лет. Ввод комплекса в эксплуатацию должен состояться не позднее чем через шесть с половиной лет после подписания соглашения.