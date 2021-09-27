Газпромбанк профинансирует строительство порта на Сахалине стоимостью 35 млрд рублей
Газпромбанк и «Многофункциональный грузовой район» договорились об условиях финансирования проекта создания многофункционального грузового комплекса в Сахалинской области, говорится в сообщении Газпромбанка. Проект предполагает общие инвестиции на сумму не менее 35 млрд руб.
«Газпромбанк и ООО "Многофункциональный грузовой район" подписали документ с основными условиями сотрудничества, включая условия финансирования проекта создания многофункционального грузового комплекса в Сахалинской области», — говорится в сообщении.
Строительство глубоководного морского порта в Сахалинской области будет реализовано с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Как отмечает Газпромбанк, порт расположится в относительной близости к шельфовым проектам Сахалинской области, что позволит обеспечить минимальное время транспортировки грузов. В рамках проекта планируется создать портовую базу снабжения, а также нефтяной, угольный, газоконденсатный, бункеровочный терминалы и сопутствующую внешнюю инфраструктуру.
Создание порта будет проходить поэтапно в период 2022-2025 гг. в партнерстве с Газпромбанком. Банк выступит кредитором и финансовым консультантом проекта. Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры согласно указу президента РФ.
В марте 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концессионное соглашение о строительстве многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине.
Портовый комплекс, который сможет обслуживать суда с полной грузоподъемностью до 80 000 т, будет построен на границе Макаровского и Поронайского районов Сахалинской области. Бюджетное финансирование предполагается в объеме 3,96 млрд руб.
Мощность угольного терминала, предусмотренного проектом, составит до 5 млн т в год, нефтеналивного – до 5,5 млн т, терминала газового конденсата – до 2,8 млн т. Кроме того, на территории будут построены база снабжения и бункеровочный (заправочный) комплекс. Концессия позволит инвестору пользоваться объектом в течение 49 лет. Ввод комплекса в эксплуатацию должен состояться не позднее чем через шесть с половиной лет после подписания соглашения.