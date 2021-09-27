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Газпромбанк профинансирует строительство порта на Сахалине стоимостью 35 млрд рублей

Ведомости

Газпромбанк и «Многофункциональный грузовой район» договорились об условиях финансирования проекта создания многофункционального грузового комплекса в Сахалинской области, говорится в сообщении Газпромбанка. Проект предполагает общие инвестиции на сумму не менее 35 млрд руб.

«Газпромбанк и ООО "Многофункциональный грузовой район" подписали документ с основными условиями сотрудничества, включая условия финансирования проекта создания многофункционального грузового комплекса в Сахалинской области», — говорится в сообщении.

Строительство глубоководного морского порта в Сахалинской области будет реализовано с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Как отмечает Газпромбанк, порт расположится в относительной близости к шельфовым проектам Сахалинской области, что позволит обеспечить минимальное время транспортировки грузов. В рамках проекта планируется создать портовую базу снабжения, а также нефтяной, угольный, газоконденсатный, бункеровочный терминалы и сопутствующую внешнюю инфраструктуру.

Создание порта будет проходить поэтапно в период 2022-2025 гг. в партнерстве с Газпромбанком. Банк выступит кредитором и финансовым консультантом проекта. Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры согласно указу президента РФ.

В марте 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концессионное соглашение о строительстве многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине.

Портовый комплекс, который сможет обслуживать суда с полной грузоподъемностью до 80 000 т, будет построен на границе Макаровского и Поронайского районов Сахалинской области. Бюджетное финансирование предполагается в объеме 3,96 млрд руб.

Мощность угольного терминала, предусмотренного проектом, составит до 5 млн т в год, нефтеналивного – до 5,5 млн т, терминала газового конденсата – до 2,8 млн т. Кроме того, на территории будут построены база снабжения и бункеровочный (заправочный) комплекс. Концессия позволит инвестору пользоваться объектом в течение 49 лет. Ввод комплекса в эксплуатацию должен состояться не позднее чем через шесть с половиной лет после подписания соглашения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных