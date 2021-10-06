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Сечин предложил экспортировать газ «Роснефти» для стабилизации цен в Европе

Ведомости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил реализовать пилотный проект по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов компании для стабилизации ситуации на газовом рынке Евросоюза.

«Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов «Роснефти», — сказал Сечин на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина (цитата по ТАСС).

Глава «Роснефти» подчеркнул, что реализация пилотного проекта актуальна «как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов бюджетов».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Сечин попросил Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м в год в Европу через агентское соглашение с «Газпромом», при этом выплачивая на эти объемы повышенный уровень НДПИ.

Аналитики банка UBS считают, что допуск «Роснефти» к экспорту газа по «Северному потоку — 2» позволит выполнить требования антимонопольного законодательства ЕС и, как следствие, избежать соответствующих претензий со стороны Еврокомиссии. Третий энергопакет, принятый в Евросоюзе в 2009 г., предполагает разделение функций транзитера и поставщика, а также допуск к поставкам по трубе третьих сторон.

По оценке Bank of America, отмена монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа выгодна для России, «так как позволит стране увеличить долю на мировом газовом рынке и обеспечить соответствие поставок нормам Третьего энергопакета». Кроме того, добыча «Газпрома» приблизилась к десятилетнему пику, а возможность дополнительных поставок в Европу ограничена снижением запасов газа в ПГХ в России и аварией на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, считают в банке.

Ранее по теме: Путин: ажиотаж на европейском рынке газа России ни к чему

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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