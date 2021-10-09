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«Газпром» может потратить на индексацию зарплат более 60 млрд рублей

Ведомости

Корпорация «Газпром» в следующем году может направить на индексацию зарплат своим сотрудникам 62,8 млрд руб. Повышение составит 7,5% и превысит уровень инфляции, сообщает РБК со ссылкой на документ компании.

Проиндексировать зарплаты предложил 24 сентября зампред «Газпрома» Сергей Хомяков председателю правления компании Алексею Миллеру. Тот уже согласился на индексацию, но известно, что окончательное решение примут в декабре. Пресс-служба «Газпрома» не ответила на запрос издания.

Годом ранее Миллер распорядился проиндексировать зарплаты только на 2%. Хомяков в своем письме указал, что, по уточненному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в этом году составит 5,2%, то есть на 3,2 п.п. выше проведенной индексации.

ЦБ в июле увеличил прогноз по инфляции на 2021 г. с 4,7–5,2% до 5,7–6,2%. На 2022 год прогноз также был повышен — с 4% до 4–4,5%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что по итогам текущего года инфляция вряд ли превысит 6,5–7%.

Чистая прибыль «Газпрома» за первые шесть месяцев 2021 г. выросла в 21,9 раза до 995,521 млрд руб. по сравнению с 45,46 млрд руб. в прошлом году, следует из отчетности компании по МСФО.

Ранее по теме: Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии выросла почти в 22 раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных