«Газпром» может потратить на индексацию зарплат более 60 млрд рублей

ЦБ в июле увеличил прогноз по инфляции на 2021 г. с 4,7–5,2% до 5,7–6,2%. На 2022 год прогноз также был повышен — с 4% до 4–4,5%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что по итогам текущего года инфляция вряд ли превысит 6,5–7%.