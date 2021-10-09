«Газпром» может потратить на индексацию зарплат более 60 млрд рублей
Проиндексировать зарплаты предложил 24 сентября зампред «Газпрома» Сергей Хомяков председателю правления компании Алексею Миллеру. Тот уже согласился на индексацию, но известно, что окончательное решение примут в декабре. Пресс-служба «Газпрома» не ответила на запрос издания.
Годом ранее Миллер распорядился проиндексировать зарплаты только на 2%. Хомяков в своем письме указал, что, по уточненному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в этом году составит 5,2%, то есть на 3,2 п.п. выше проведенной индексации.
ЦБ в июле увеличил прогноз по инфляции на 2021 г. с 4,7–5,2% до 5,7–6,2%. На 2022 год прогноз также был повышен — с 4% до 4–4,5%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что по итогам текущего года инфляция вряд ли превысит 6,5–7%.
Чистая прибыль «Газпрома» за первые шесть месяцев 2021 г. выросла в 21,9 раза до 995,521 млрд руб. по сравнению с 45,46 млрд руб. в прошлом году, следует из отчетности компании по МСФО.