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Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии выросла почти в 22 раза

Ведомости

Чистая прибыль «Газпрома» за первые шесть месяцев 2021 г. выросла в 21,9 раза до 995,521 млрд руб. по сравнению с 45,46 млрд руб. в прошлом году, следует из отчетности компании по МСФО.

Выручка от продаж составила 4,35 трлн руб., увеличившись в полтора раза к показателю первого полугодия 2020 г. (2,9 трлн руб.). Из них чистая выручка от продаж газа в Европу составила 1,45 трлн руб. (756, 27 млрд руб. в первое полугодие 2020 г.). Средняя цена газа, экспортируемого «Газпромом» в Европу, за первое полугодие выросла на 53% до $208 за 1000 куб. м. Объем поставок за отчетный период составил 120,6 млрд куб. м (98,2 млрд куб. м в первом полугодии 2020 г.). Чистый долг «Газпрома» за первое полугодие 2021 г. снизился на 12% и на 30 июня составил 3,396 трлн руб.

Акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже подрожали на 2% на фоне публикации отчетности — до 305,5 руб. за бумагу.

Ранее сегодня цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку в $600 за 1000 куб. м, достигнув $600,6 к 17.38 мск. Рост цен начался после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на сентябрь. «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м в сутки из выставленного на торги объема в 15 млн куб. м в сутки.

Предыдущий рекорд цены на газ в Европе был установлен в середине августа. Тогда индекс превысил $585 за 1000 кубометров (или 48,05 евро за 1000 кВт ч). Это произошло на фоне аварии на газовом заводе в Новом Уренгое и сокращения поставок по газопроводу Ямал — Европа, а также ранее поступившей информации о намерении «Газпрома» не бронировать дополнительные транзитные мощности у Украины в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных