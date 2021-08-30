Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии выросла почти в 22 раза

Выручка от продаж составила 4,35 трлн руб., увеличившись в полтора раза к показателю первого полугодия 2020 г. (2,9 трлн руб.). Из них чистая выручка от продаж газа в Европу составила 1,45 трлн руб. (756, 27 млрд руб. в первое полугодие 2020 г.). Средняя цена газа, экспортируемого «Газпромом» в Европу, за первое полугодие выросла на 53% до $208 за 1000 куб. м. Объем поставок за отчетный период составил 120,6 млрд куб. м (98,2 млрд куб. м в первом полугодии 2020 г.). Чистый долг «Газпрома» за первое полугодие 2021 г. снизился на 12% и на 30 июня составил 3,396 трлн руб.