«Делимобиль» подал документы для IPO в США

О том, что «Делимобиль» планирует осенью провести первичное публичное размещение акций, ранее сообщал Reuters. Предполагалось, что в итоге сервис намерен привлечь около $350 млн. Компания рассматривала возможность двойного листинга — на Нью-Йоркской и Московской биржах. В числе банков — организаторов размещения источники агентства назвали Bank of America, Citi, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал».