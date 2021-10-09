Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Делимобиль» подал документы для IPO в США

Ведомости

Российский сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» объявил о проведении IPO в Нью-Йорке. Документы для проведения первичного публичного размещения акций подала люксембургская компания Delimobil Holding S.A., головная структура «Делимобиля», говорится в документе на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В числе потенциальных рисках для инвесторов «Делимобиль» называет возможность введения ограничений на услуги каршеринга из-за пандемии коронавируса, высокую конкуренцию на рынке проката и возможное появление новых игроков, риски кибератак и компьютерных вирусов, а также ценовой демпинг.

О том, что «Делимобиль» планирует осенью провести первичное публичное размещение акций, ранее сообщал Reuters. Предполагалось, что в итоге сервис намерен привлечь около $350 млн. Компания рассматривала возможность двойного листинга — на Нью-Йоркской и Московской биржах. В числе банков — организаторов размещения источники агентства назвали Bank of America, Citi, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал».

В числе потенциальных рисках для инвесторов «Делимобиль» называет возможность введения ограничений на услуги каршеринга из-за пандемии коронавируса, высокую конкуренцию на рынке проката и возможное появление новых игроков, риски кибератак и компьютерных вирусов, а также ценовой демпинг.

Ранее ВТБ приобрел 13,4% акций «Делимобиля». В июне сервис сообщил, что миноритарный пакет банка стоил $75 млн, уточнил Reuters.

«Делимобиль» был основан в 2015 г. Винченцо Трани, который на данный момент является президентом Итало-российской торговой палаты (ИРТП). Парк автосервиса насчитывает 16 000 машин. Компания представлена в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти и Туле.

«Делимобиль» был основан в 2015 г. Трани, который на данный момент является президентом Итало-российской торговой палаты (ИРТП). Парк автосервиса насчитывает 16 000 машин. Компания представлена в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти и Туле.

Ранее по теме: Каршеринг «Делимобиль» к ЧМ-2022 по футболу заработает в Катаре

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных