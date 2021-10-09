«Делимобиль» подал документы для IPO в США
Российский сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» объявил о проведении IPO в Нью-Йорке. Документы для проведения первичного публичного размещения акций подала люксембургская компания Delimobil Holding S.A., головная структура «Делимобиля», говорится в документе на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В числе потенциальных рисках для инвесторов «Делимобиль» называет возможность введения ограничений на услуги каршеринга из-за пандемии коронавируса, высокую конкуренцию на рынке проката и возможное появление новых игроков, риски кибератак и компьютерных вирусов, а также ценовой демпинг.
О том, что «Делимобиль» планирует осенью провести первичное публичное размещение акций, ранее сообщал Reuters. Предполагалось, что в итоге сервис намерен привлечь около $350 млн. Компания рассматривала возможность двойного листинга — на Нью-Йоркской и Московской биржах. В числе банков — организаторов размещения источники агентства назвали Bank of America, Citi, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал».
В числе потенциальных рисках для инвесторов «Делимобиль» называет возможность введения ограничений на услуги каршеринга из-за пандемии коронавируса, высокую конкуренцию на рынке проката и возможное появление новых игроков, риски кибератак и компьютерных вирусов, а также ценовой демпинг.
Ранее ВТБ приобрел 13,4% акций «Делимобиля». В июне сервис сообщил, что миноритарный пакет банка стоил $75 млн, уточнил Reuters.
«Делимобиль» был основан в 2015 г. Винченцо Трани, который на данный момент является президентом Итало-российской торговой палаты (ИРТП). Парк автосервиса насчитывает 16 000 машин. Компания представлена в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти и Туле.
«Делимобиль» был основан в 2015 г. Трани, который на данный момент является президентом Итало-российской торговой палаты (ИРТП). Парк автосервиса насчитывает 16 000 машин. Компания представлена в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти и Туле.