«Почта банк» продал «Мультикарту» группе Т1
Таким образом, в продуктовый портфель Т1 войдут услуги «Мультикарты» — процессинг, эквайринг, сервисное обслуживание банкоматов и терминального оборудования. Это позволит группе «выйти в новые ниши и занять высокие рыночные позиции в сегменте технологического обслуживания платежных операций», пояснил ее генеральный директор Сергей Соловьев.
Т1 намерена через «Мультикарту» расширять сотрудничество с группой ВТБ, в частности обеспечивать процессинговое обслуживание его дочерних банков в других странах и участвовать в процессе создания, запуска и масштабирования новых продуктов и сервисов, следует из заявления ИТ-компании. Кроме того, Т1 хочет развивать «Мультикарту» как рыночного игрока — оказывать процессинговые и сервисные услуги кредитным организациям и использовать имеющиеся компетенции в новых сегментах, например на маркетплейсах, в ритейле и транспортной отрасли.
Сейчас «Мультикарта» обслуживает более 50 российских и зарубежных банков, включая ВТБ и «Почта банк», является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и российского «Мира». Также в качестве сервисной компании она обеспечивает процессинговое и техническое обслуживание 20 000 банкоматов, около 1000 ADM-устройств и 350 000 POS-терминалов.