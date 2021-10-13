«Почта банк» продал «Мультикарту» группе Т1

Т1 намерена через «Мультикарту» расширять сотрудничество с группой ВТБ, в частности обеспечивать процессинговое обслуживание его дочерних банков в других странах и участвовать в процессе создания, запуска и масштабирования новых продуктов и сервисов, следует из заявления ИТ-компании. Кроме того, Т1 хочет развивать «Мультикарту» как рыночного игрока — оказывать процессинговые и сервисные услуги кредитным организациям и использовать имеющиеся компетенции в новых сегментах, например на маркетплейсах, в ритейле и транспортной отрасли.