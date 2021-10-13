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«Почта банк» продал «Мультикарту» группе Т1

Ведомости

Предоставляющая ИТ-услуги группа Т1 выкупила у «Почта банка» 100% компании «Мультикарта», оказывающей процессинговые и сервисные услуги, сообщила пресс-служба Т1. Сделку закрыли 1 октября. Компанию оценили в 1,9 млрд руб. 

Таким образом, в продуктовый портфель Т1 войдут услуги «Мультикарты» — процессинг, эквайринг, сервисное обслуживание банкоматов и терминального оборудования. Это позволит группе «выйти в новые ниши и занять высокие рыночные позиции в сегменте технологического обслуживания платежных операций», пояснил ее генеральный директор Сергей Соловьев. 

Т1 намерена через «Мультикарту» расширять сотрудничество с группой ВТБ, в частности обеспечивать процессинговое обслуживание его дочерних банков в других странах и участвовать в процессе создания, запуска и масштабирования новых продуктов и сервисов, следует из заявления ИТ-компании. Кроме того, Т1 хочет развивать «Мультикарту» как рыночного игрока — оказывать процессинговые и сервисные услуги кредитным организациям и использовать имеющиеся компетенции в новых сегментах, например на маркетплейсах, в ритейле и транспортной отрасли.

Сейчас «Мультикарта» обслуживает более 50 российских и зарубежных банков, включая ВТБ и «Почта банк», является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и российского «Мира». Также в качестве сервисной компании она обеспечивает процессинговое и техническое обслуживание 20 000 банкоматов, около 1000 ADM-устройств и 350 000 POS-терминалов.

ВТБ является акционером как Т1, так и «Почта банка». Группа владеет долей в 30,5% ИТ-компании. Еще 69,4% принадлежит «Сирокко технолоджи» Юлии Маркос, а 0,1% — самой Маркос. В «Почта банке» у ВТБ доля в 49,99%. Столько же — у «Почтовых связей», которыми владеет «Почта России». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных