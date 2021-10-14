«Билайн» сменил логотип и слоган впервые с 2005 года

Также название бренда будет писаться со строчной буквы — как пояснили в «Билайне», это сделано для удобства пользователей: «В последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому что они не знают, как правильно. А потому что так удобнее и быстрее. Мы стремимся быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь всегда имеет строчное написание — билайн. Так мы делаем акцент на человечности, простоте и диджитальности».