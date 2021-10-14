«Билайн» сменил логотип и слоган впервые с 2005 года
Мобильный оператор «Билайн» впервые за 16 лет обновил свой бренд. Компания обновила логотип и сменила слоган, а также модернизирует сайт, мобильное приложение и тарифы.
Круг на логотипе заменили шаром, который сохранил фирменные черный и желтый цвета. Новым слоганом стала фраза «На твоей стороне» (ранее — «Живи на яркой стороне»). Как отмечается в пресс-релизе компании, этот посыл будет со временем перенесен не только на коммуникационные материалы, фирменный стиль и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом.
Также название бренда будет писаться со строчной буквы — как пояснили в «Билайне», это сделано для удобства пользователей: «В последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому что они не знают, как правильно. А потому что так удобнее и быстрее. Мы стремимся быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь всегда имеет строчное написание — билайн. Так мы делаем акцент на человечности, простоте и диджитальности».
Последний раз «Билайн» проводил ребрендинг в 2005 г. Логотип со стилизованной пчелой между слогами «Би» и «Лайн» сменило слово «Билайн» с круглым черно-желтым знаком. Тогда же появился и слоган «Живи на яркой стороне», который в 2014 г. сменили на «Просто. Удобно. Для тебя», но решили вернуть в 2018-м.