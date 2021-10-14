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«Билайн» сменил логотип и слоган впервые с 2005 года

Ведомости

Мобильный оператор «Билайн» впервые за 16 лет обновил свой бренд. Компания обновила логотип и сменила слоган, а также модернизирует сайт, мобильное приложение и тарифы.

Круг на логотипе заменили шаром, который сохранил фирменные черный и желтый цвета. Новым слоганом стала фраза «На твоей стороне» (ранее — «Живи на яркой стороне»). Как отмечается в пресс-релизе компании, этот посыл будет со временем перенесен не только на коммуникационные материалы, фирменный стиль и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом.

Также название бренда будет писаться со строчной буквы — как пояснили в «Билайне», это сделано для удобства пользователей: «В последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому что они не знают, как правильно. А потому что так удобнее и быстрее. Мы стремимся быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь всегда имеет строчное написание — билайн. Так мы делаем акцент на человечности, простоте и диджитальности».

Последний раз «Билайн» проводил ребрендинг в 2005 г. Логотип со стилизованной пчелой между слогами «Би» и «Лайн» сменило слово «Билайн» с круглым черно-желтым знаком. Тогда же появился и слоган «Живи на яркой стороне», который в 2014 г. сменили на «Просто. Удобно. Для тебя», но решили вернуть в 2018-м.

По итогам 2020 года «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») сохранил третье место среди мобильных операторов, его абонентская база снизилась почти на 5 млн клиентов до 49,9 млн. Лидером рынка остался МТС (78,5 млн клиентов), второе место у «МегаФона» — 70,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных