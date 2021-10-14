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Новак оценил идею о регулировании мирового рынка газа

Ведомости

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости детальной проработки идеи регулирования мирового рынка газа по примеру нефтяного рынка, передает «РИА Новости».

«Рациональное зерно в этом есть, но нужно более детально это проработать», — сказал Новак в ответ на вопрос журналистов об идее регулировать рынок газа по примеру рынка нефти.

14 октября мнение о недостатке регулирования рынков газа и угля высказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. В ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» он отметил положительный вклад в этом отношении для рынка нефти альянса ОПЕК+.

В апреле 2020 г. на фоне кризиса потребления нефти и нефтепродуктов из-за пандемии коронавируса страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились о сокращении объемов добычи для стабилизации нефтяных цен суммарно на 9,7 млн барр./сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. Позднее страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 г. Параметры соглашения ОПЕК+ корректировались в зависимости от ситуации на нефтяном рынке, подписавшие его страны последовательно наращивали добычу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных