Новак оценил идею о регулировании мирового рынка газа

В апреле 2020 г. на фоне кризиса потребления нефти и нефтепродуктов из-за пандемии коронавируса страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились о сокращении объемов добычи для стабилизации нефтяных цен суммарно на 9,7 млн барр./сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. Позднее страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 г. Параметры соглашения ОПЕК+ корректировались в зависимости от ситуации на нефтяном рынке, подписавшие его страны последовательно наращивали добычу.