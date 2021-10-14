Новак оценил идею о регулировании мирового рынка газа
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости детальной проработки идеи регулирования мирового рынка газа по примеру нефтяного рынка, передает «РИА Новости».
«Рациональное зерно в этом есть, но нужно более детально это проработать», — сказал Новак в ответ на вопрос журналистов об идее регулировать рынок газа по примеру рынка нефти.
14 октября мнение о недостатке регулирования рынков газа и угля высказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. В ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» он отметил положительный вклад в этом отношении для рынка нефти альянса ОПЕК+.
В апреле 2020 г. на фоне кризиса потребления нефти и нефтепродуктов из-за пандемии коронавируса страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились о сокращении объемов добычи для стабилизации нефтяных цен суммарно на 9,7 млн барр./сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. Позднее страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 г. Параметры соглашения ОПЕК+ корректировались в зависимости от ситуации на нефтяном рынке, подписавшие его страны последовательно наращивали добычу.