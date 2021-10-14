Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Главы «Роснефти» и BP обсудили поставки 10 млрд кубометров газа в Европу

Ведомости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обсудил с гендиректором BP Бернардом Луни возможность поставок 10 млрд куб. м газа в Европу, сообщает пресс-служба «Роснефти» по итогам встречи руководителей компаний на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд кубических метров газа из ресурсов «Роснефти» по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы. Это предложение было озвучено на совещании у президента и сейчас прорабатывается правительством Российской Федерации», – сказал Сечин в ходе встречи.

Главы «Роснефти» и BP в ходе встречи также обсудили возможность создания совместного предприятия по развитию инфраструктуры для заправок автотранспорта газом в России и сокращение выбросов парниковых газов.

6 октября Сечин на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина предложил реализовать пилотный проект по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов компании для стабилизации ситуации на газовом рынке Евросоюза. Глава «Роснефти» подчеркнул, что реализация пилотного проекта актуальна «как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов бюджетов». Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Сечин попросил Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м в год в Европу через агентское соглашение с «Газпромом», при этом выплачивая на эти объемы повышенный уровень НДПИ.

Аналитики банка UBS считают, что допуск «Роснефти» к экспорту газа по «Северному потоку — 2» позволит выполнить требования антимонопольного законодательства ЕС и, как следствие, избежать соответствующих претензий со стороны Еврокомиссии. Третий энергопакет, принятый в Евросоюзе в 2009 г., предполагает разделение функций транзитера и поставщика, а также допуск к поставкам по трубе третьих сторон. По оценке Bank of America, отмена монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа выгодна для России, «так как позволит стране увеличить долю на мировом газовом рынке и обеспечить соответствие поставок нормам Третьего энергопакета». Кроме того, добыча «Газпрома» приблизилась к десятилетнему пику, а возможность дополнительных поставок в Европу ограничена снижением запасов газа в ПГХ в России и аварией на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, считают в банке.

Ранее по теме: Сечин предложил экспортировать газ «Роснефти» для стабилизации цен в Европе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных