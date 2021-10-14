Главы «Роснефти» и BP обсудили поставки 10 млрд кубометров газа в Европу

Аналитики банка UBS считают, что допуск «Роснефти» к экспорту газа по «Северному потоку — 2» позволит выполнить требования антимонопольного законодательства ЕС и, как следствие, избежать соответствующих претензий со стороны Еврокомиссии. Третий энергопакет, принятый в Евросоюзе в 2009 г., предполагает разделение функций транзитера и поставщика, а также допуск к поставкам по трубе третьих сторон. По оценке Bank of America, отмена монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа выгодна для России, «так как позволит стране увеличить долю на мировом газовом рынке и обеспечить соответствие поставок нормам Третьего энергопакета». Кроме того, добыча «Газпрома» приблизилась к десятилетнему пику, а возможность дополнительных поставок в Европу ограничена снижением запасов газа в ПГХ в России и аварией на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, считают в банке.