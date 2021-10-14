Правительство одобрило законопроект об ответственности бизнеса за вред природе
Правительство одобрило законопроект об ответственности бизнеса за нанесение вреда окружающей среде, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко. Собственников предприятий предлагается обязать устранять экологический вред, который их компании нанесли за время эксплуатации природных объектов. За пять лет до окончания работы предприятия его владелец должен будет представить план восстановления экологии.
«Мы исходим из необходимости закрыть эту лазейку, которая позволяет собственникам промышленных предприятий бросать предприятия. Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип "намусорил — убери за собой", — сообщила Абрамченко через пресс-службу (цитата по ТАСС).
Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что в законопроекте предлагается также «окрашивать» экологические платежи. «Административные штрафы за эконарушения, платежи за негативное воздействие на окружающую среду и по искам о возмещении вреда будут аккумулироваться и направляться на природоохранные мероприятия региона по согласованию с Минприроды», — рассказал министр.
По его словам, сейчас деньги от экологических платежей (более 17 млрд руб.) растворяются в бюджетах регионов. Абрамченко добавила, что только 2% этих средств идут на ликвидацию накопленного вреда.
В ноябре 2020 г. Абрамченко сообщила, что правительство разрабатывает законопроект, в котором предлагается обязать юрлиц, их учредителей и индивидуальных предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.
В июне 2020 г. руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова предложила повысить штрафы за вред экологии. Она предложила создать фонд, откуда будут выделяться средства на рекультивацию земель, писал РБК. Сейчас максимальный штраф на должностное лицо, которое принимает решение, составляет 30 000 руб., а на юрлицо — 100 000 руб., указала она.