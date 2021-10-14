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На Telegram составили новый протокол за отказ удалять запрещенную информацию

Ведомости

Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал очередной административный протокол в отношении Telegram за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда. Компании грозит штраф от 800 000 до 4 млн руб.

«Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября», — сообщил собеседник агентства. Дата рассмотрения протокола пока не назначена. Протокол составлен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП.

С начала 2021 г. Telegram получил штрафы на 40 млн руб. за отказ удалять запрещенную информацию, в том числе призы к участию в несанкционированных массовых акциях. Сумма штрафов Facebook по тем же основаниям составила более 80 млн руб., Twitter – около 60 млн руб. В августе WhatsApp получил первый штраф в размере 4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных