На Telegram составили новый протокол за отказ удалять запрещенную информацию
Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал очередной административный протокол в отношении Telegram за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда. Компании грозит штраф от 800 000 до 4 млн руб.
«Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября», — сообщил собеседник агентства. Дата рассмотрения протокола пока не назначена. Протокол составлен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП.
С начала 2021 г. Telegram получил штрафы на 40 млн руб. за отказ удалять запрещенную информацию, в том числе призы к участию в несанкционированных массовых акциях. Сумма штрафов Facebook по тем же основаниям составила более 80 млн руб., Twitter – около 60 млн руб. В августе WhatsApp получил первый штраф в размере 4 млн руб.