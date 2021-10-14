На Telegram составили новый протокол за отказ удалять запрещенную информацию

С начала 2021 г. Telegram получил штрафы на 40 млн руб. за отказ удалять запрещенную информацию, в том числе призы к участию в несанкционированных массовых акциях. Сумма штрафов Facebook по тем же основаниям составила более 80 млн руб., Twitter – около 60 млн руб. В августе WhatsApp получил первый штраф в размере 4 млн руб.